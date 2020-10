TORNA IL CINEFORUM PER SILVIA 09

PISTOIA. Barbara, Massimo e gli altri amici hanno pensato a lungo se fare o meno il Cineforum 2020 dedicato a Silvia Innocenti Caramelli. Alla fine hanno deciso di non interrompere questo appuntamento d’ottobre che si rinnova ormai da nove anni. Il tutto naturalmente, tengono a far sapere, si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid previste dal Ministero della Salute; sarà pertanto obbligatorio igienizzarsi le mani all’ingresso, farsi misurare la temperatura, indossare la mascherina e rispettare il distanziamento.

Gli amici di Silvia, anche quest’anno, hanno confermato il sodalizio con l’Associazione del nostro territorio WE LOVE che offre assistenza gratuita a bambini oncologici e alle loro famiglie.

La serata si aprirà puntualmente alle 21.00 con i saluti di Barbara, quelli di un responsabile dell’Associazione e la tradizionale – e tanto gradita – illustrazione della scheda tecnica del film da parte di Massimo, per poi proseguire alle 21.30 con la proiezione del film scelto: “I Ponti di Madison County” diretto e interpretato da Clint Eastwood e con Meryl Streep.

Come al solito la serata sarà ad ingresso gratuito (fino ad esaurimento dei posti disponibili) con la possibilità di lasciare un’offerta libera per contribuire alla preziosa azione dell’Associazione WE LOVE.

Vi aspettiamo quindi Mercoledì 14 Ottobre alle ore 21.00 al Circolo Arci delle Fornaci (che ringraziamo per l’utilizzo gratuito concessoci) per ricordare Silvia, per guardare insieme un film capolavoro e per fare un piccolo ma importante gesto di solidarietà.

[paolo bruni]