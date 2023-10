TORNA IL CONSIGLIO COMUNALE

Domani lunedì 2 ottobre sono 7 i punti all’ordine del giorno

PISTOIA. Lunedì 2 ottobre, a partire dalle ore 15, nella sala Grandonio del Palazzo comunale è in programma una nuova seduta del consiglio comunale che potrà essere seguita a distanza con la diretta streaming sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it) e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Sono 7 i punti all’ordine del giorno. Si parte con l’approvazione del bilancio consolidato relativo all’anno 2022. Poi si passa all’approvazione del progetto definitivo della ciclovia turistica nazionale del sole Verona Firenze – tronco 2: Pistoia- Campi Bisenzio – lotto 1 Pistoia (variante automatica agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio).

Il terzo punto all’odg prevede l’approvazione del bilancio di previsione 2023 – Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari – proposta di integrazione del lotto n. 110 “area di sedime di edicola e bar con terreno pertinenziale in località San Felice”.

Poi sarà la volta delle comunicazioni, dopodiché si passa all’interpellanza presentata dai consiglieri Francesco Branchetti, Mattia Nesti e Greta Bonacchi di Pistoia Ecologista e Progressista sulla tariffa oraria agevolata degli impianti sportivi.

Poi sarà la volta dell’approvazione del regolamento sulla costituzione della consulta comunale dello sport.

Chiude il consiglio la mozione presentata dal consigliere comunale Paolo Tosi del PD sull’istituzione di un presidio di polizia municipale fisso/mobile in centro storico.

