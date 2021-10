È prevista un’anteprima de “L’anno che verrà” il 13 ottobre con lo scrittore bulgaro Georgi Gospodinov. Segue un doppio appuntamento al Salone del libro di Torino il 14 e 15 ottobre e quindi due serate a Pistoia, il 22 e 23 ottobre, alla Biblioteca San Giorgio

PISTOIA. Dopo un anno di sosta a causa delle limitazioni alle attività dovute al Covid, torna il festival “L’anno che verrà: i libri che leggeremo” della Biblioteca San Giorgio. Lo fa in una forma transitoriamente diversa, dovuta in particolare ad alcune variabili: le limitazioni che ancora persistono e non rendono possibile lo svolgimento del festival nella modalità aperta come lo si conosceva e lo spostamento negli stessi giorni di alcuni dei principali eventi letterari italiani.

È prevista, quindi, un’anteprima de “L’anno che verrà” il 13 ottobre con lo scrittore bulgaro Georgi Gospodinov. Segue un doppio appuntamento al Salone del libro di Torino il 14 e 15 ottobre e quindi due serate a Pistoia, il 22 e 23 ottobre, alla Biblioteca San Giorgio.

L’ospite principale del festival sarà lo scrittore bulgaro Georgi Gospodinov, uno dei più grandi narratori europei viventi, incluso proprio quest’anno (per la seconda volta) nella cinquina dei finalisti del Premio Strega Europeo: sarà lui al centro dell’anteprima pistoiese del festival, nell’auditorium Terzani della biblioteca, mercoledì 13 ottobre, in collaborazione con il Premio Letterario Internazionale Ceppo Pistoia, a lui assegnato in questa occasione.

Le principale novità di questa edizione sono due.

La prima è che la sezione “I libri che leggeremo”, che presenta in anteprima i programmi editoriali e gli autori di alcuni dei più rappresentativi editori italiani di narrativa, si svolgerà a Torino in occasione del Salone Internazionale del Libro, nella sezione cosiddetta off, cioè quella parte di programma che non si tiene all’interno del Lingotto ma in vari luoghi culturali della città: un pomeriggio interamente dedicato al festival all’interno del programma della manifestazione italiana dedicata all’editoria, che conferma il grande apprezzamento e interesse a livello nazionale per l’evento ideato dalla Biblioteca San Giorgio.

L’appuntamento è per il pomeriggio di giovedì 14 ottobre alla Libreria Trebisonda, una delle più amate librerie indipendenti della città piemontese, nel cuore del quartiere San Salvario. Parteciperanno gli editori Hacca, Atlantide e Sem, con alcuni dei loro autori e delle loro autrici di punta, ovvero rispettivamente Silvia Greco, Margherita Loy e Antonio Moresco.

Un secondo appuntamento a Torino è in programma per il 15 ottobre, alla scuola Holden, di nuovo con Georgi Gospodinov.

A Pistoia, nel week end successivo, nelle serate del 22 e 23 ottobre, alla Biblioteca San Giorgio avrà luogo l’altra novità di quest’anno, ovvero una nuova sezione del festival ispirata all’opera di Anselm Kiefer Il grande carico, che della biblioteca domina con la sua presenza la sala dei Dipartimenti: una monumentale zattera sospesa su un indefinito sfondo almeno in apparenza post-apocalittico, carica di libri da salvare, un simbolo potentissimo di questo difficile momento storico.

L’idea del ciclo è quella di porre simbolicamente su quella zattera i pensieri e le parole degli ospiti, per comporre un viatico da consegnare a chi riprende a incamminarsi verso il futuro. “Il grande carico” — che è anche quello dell’esperienza, del pensiero e della responsabilità — è anche il titolo di questa sezione del festival.

Ognuna delle due serate ospiterà due riflessioni. Quattro gli ospiti: Eraldo Affinati, Mauro Bonazzi, Francesca Rigotti e Mariapia Veladiano. Ognuno di loro terrà una conferenza su una parola chiave, la parola che deciderà di salvare per il futuro, affidandola alla zattera di Kiefer.

Entrambe le serate si completeranno con un reading dedicato a due grandi autori italiani scomparsi: Mario Rigoni Stern, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita, e Tiziano Terzani. A prestargli voce saranno rispettivamente Gigio Alberti e Edoardo Siravo, due attori che ai due scrittori hanno già prestato la loro voce per gli audiolibri realizzati rispettivamente da Audible e dall’editore Salani.

PROGRAMMA

GLI EVENTI A PISTOIA — ANTEPRIMA

mercoledì 13 ottobre 2021, ore 16.30

Pistoia, Biblioteca San Giorgio, Auditorium Tiziano Terzani

In collaborazione con Premio Letterario Internazionale Ceppo e Voland Edizioni

66° PREMIO INTERNAZIONALE CEPPO RACCONTO a GEORGI GOSPODINOV

Presentazione del romanzo Cronorifugio (Voland, 2021). Con l’autore e con Martino Baldi, Fulvio Paloscia, Vanni Santoni. E con il traduttore Giuseppe Dell’Agata.

Prenotazione necessaria: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

L’ANNO CHE VERRÀ: IL GRANDE CARICO

Pistoia, Biblioteca San Giorgio, Auditorium Terzani

venerdì 22 ottobre 2021, ore 21-23

ERALDO AFFINATI: Angeli

MARIAPIA VELADIANO: Neve

GIGIO ALBERTI legge MARIO RIGONI STERN

sabato 23 ottobre 2021, ore 21-23

MAURO BONAZZI: Esistenza

FRANCESCA RIGOTTI: Buio/Silenzio

EDOARDO SIRAVO legge TIZIANO TERZANI

Prenotazione necessaria a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

GLI EVENTI A TORINO

L’ANNO CHE VERRÀ: I LIBRI CHE LEGGEREMO

giovedì 14 ottobre 2021, ore 17-20

Torino, Libreria Trebisonda, Via Sant’Anselmo 22

Ore 17 L’ANNO CHE VERRÀ… DI HACCA EDIZIONI

Presentazione in anteprima de “L’attaccabottoni” di SILVIA GRECO (Hacca, 2022) con l’autrice e Francesca Chiappa (editrice). Modera Chiara Stangalino.

ore 18 L’ANNO CHE VERRÀ… DI EDIZIONI ATLANTIDE

Presentazione in anteprima di “Dio a me ha dato la collina” di MARGHERITA LOY (Atlantide, 2022) con l’autrice e Simone Caltabellota (editore). Modera Raffaello Palumbo Mosca.

ore 19 L’ANNO CHE VERRÀ… DI SEM LIBRI

Presentazione in anteprima di “Stelle in gola” di ANTONIO MORESCO (Sem, 2022) con l’autore e con Riccardo Cavallero (editore) e Antonio Riccardi (editor). Modera Alessandro Raveggi.

LETTERATURE DA SCOPRIRE – A EST! A EST!

venerdì 15 ottobre 2021, ore 18.30

Torino, Scuola Holden, Piazza Borgo Dora 49

In collaborazione con Scuola Holden e Premio Letterario Internazionale Ceppo

INCONTRO CON GEORGI GOSPODINOV

Con Daniela Di Sora e Wlodek Goldkorn

Prenotazione necessaria: reception@scuolaholden.it oppure 011.6632812

