TORNA IL MERCATO DELL’ANTIQUARIATO NELLA CATTEDRALE DI VIA PERTINI

I banchi domenica 12 febbraio rimarranno allestiti per l’intera giornata

PISTOIA. Per l’intera giornata di domenica 12 febbraio, la Cattedrale di via Pertini torna ad accogliere il Mercato dell’Antiquariato.

Saranno presenti numerosi banchi di operatori specializzati nel commercio di antiquariato, modernariato, collezionismo, vintage e design, una manifestazione fissa nel calendario degli eventi cittadini, che si ripete ogni seconda domenica del mese.

Nello spazio espositivo di via Pertini, nell’area ex Breda, cittadini e turisti potranno cogliere l’occasione per visitare il mercato e acquistare oggetti del passato, ma anche articoli di uso quotidiano.

[comune di pistoia]