TORNA IN SCENA LA “MY PRATO URBAN RUN”

Lunedì si sono aperte le iscrizioni per la “caccia al tesoro alla scoperta della città” in programma domenica 3 ottobre

PRATO. Nonostante le restrizioni antipandemia la “Prato Urban Run” anche quest’anno si svolgerà lo stesso. Purtroppo non ci sarà la consueta camminata per le vie della città che ogni anno coinvolge migliaia di pratesi, ma comunque Cgfs e Comune di Prato hanno trovato una formula alternativa per dare continuità all’iniziativa, giunta alla sesta edizione. Un modo per continuare a fare scoprire le bellezze della città attraverso l’attività motoria.

Domenica 3 ottobre, dalle 9 alle 16, quindi, per il secondo anno consecutivo, andrà in scena la My Prato Urban Run: una caccia al tesoro alla scoperta della città. Una proposta di carattere ludico-motorio, capace di mantenere viva l’identità della manifestazione e organizzata nel rispetto delle prescrizioni anti-covid.

Gruppi formati al massimo da cinque persone, guidati da una mappa, seguiranno un percorso fatto di indizi, enigmi e attività sportive che li porteranno a conoscere o riscoprire, in totale sicurezza, luoghi all’aperto del centro storico.

“Cercheremo di assicurare un pò di normalità alle famiglie pratesi, di valorizzare Prato e di fare scoprire alcune curiosità del centro storico – spiegano Massimo Bianchi e Monica Casalini, rispettivamente coordinatore e responsabile della segreteria del settore eventi del Cgfs —. Questa è una manifestazione nata per dare una spinta alla ripresa culturale della città. Per motivi legati alla pandemia non possiamo entrare nei luoghi al chiuso, ma abbiamo realizzato un percorso all’aperto capace di fare scoprire e riscoprire la città con occhi diversi”.

Le iscrizioni alla manifestazione si sono aperte lunedì 6 settembre. Il costo di partecipazione è di 15 euro a gruppo (composto da 2 a 5 persone), comprensivo del kit con t-shirt, zainetto, mappa e le istruzioni per completare il percorso in autonomia. All’evento ci si potrà iscrivere on line al link https://www.pratourbanrun.it/iscrizioni/, oppure recandosi in via Roma 258 all’ufficio iscrizioni del Cgfs (lunedì e venerdì dalle 8.15 alle 13, mercoledì e giovedì dalle 12 alle 17), o ancora andando al Decathlon del Parco Prato.

Il 3 ottobre a garantire la perfetta organizzazione dell’iniziativa ci saranno più di 30 persone. Il kit di partecipazione si potrà ritirare in piazza delle Carceri sabato 2 ottobre dalle 13.30 alle 18.30 e domenica dalle 8 alle 13.

[de biase/montaleni – cgis prato]