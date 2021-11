TORNA LA CASTAGNATA AD AGLIANA

Ci sarà anche il mercato ambulante straordinario mentre in piazza IV Novembre spazio ai giochi per bambini

AGLIANA. Oggi domenica 21 novembre, a partire dalla mattina finalmente si svolgerà La Castagnata ad Agliana, manifestazione già rinviata a causa delle avverse condizioni metereologiche la scorsa domenica.

Questa iniziativa vuole riavvicinarci ai sapori genuini della tradizione toscana, alla loro stagionalità e offrirci un’occasione per passeggiare per le vie di Agliana.

La manifestazione coinvolgerà Piazza Gramsci, via Roma, Via della Repubblica, Via Matteotti e Piazza IV Novembre. Saranno presenti stand delle castagne ma anche di artigianato e prodotti tipici. In via della Repubblica si svolgerà un mercato ambulante straordinario e Piazza IV Novembre sarà destinata ai giochi per bambini.

Allo scopo di consentire lo svolgimento dell’evento, con ordinanza della Polizia Municipale (la n.215) è stato disposto che dalle ore 8,00 alle ore 21,00 del giorno 21 novembre 2021, sia istituito divieto di sosta con rimozione forzata e di circolazione nelle seguenti aree:

in Via Roma, nel tratto compreso tra Via Vivaldi e Piazza Gramsci, incluse le aree di parcheggio laterali,

in Piazza Gramsci,

in Via Matteotti, nel tratto compreso tra Piazza Gramsci e Via Livorno,

in Via della Repubblica, nel tratto compreso tra Via Roma e Via Catalani

nella Piazza IV Novembre.