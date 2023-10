TORNA LA RASSEGNA ’900 TALKS DI PISTOIA MUSEI

Fra ottobre e novembre a Palazzo de’ Rossi tre conversazioni intorno a Collezioni del Novecento e In visita | Giorgio de Chirico

PISTOIA. Dal 5 ottobre torna a Palazzo de’ Rossi la rassegna ’900 Talks di Pistoia Musei.

Questo ciclo nello specifico prende spunto da opere di Intesa Sanpaolo presenti nel percorso permanente Collezioni del Novecento di Palazzo de’ Rossi o in prestito temporaneo in occasione di In visita | Giorgio de Chirico. Il fascino dell’arte classica attraverso le scoperte archeologiche segna le vicende umane e artistiche di molti autori del Novecento e costituisce un tema comune alle tre conversazioni.

Si comincia questo giovedì 5 ottobre con l’incontro dal titolo Faustina e Raissa: nomi e volti delle donne dall’antichità al Novecento, un dialogo di Cristina Taddei, conservatrice archeologa di Pistoia Musei, con Novella Lapini, epigrafista ed esperta di storia romana soprattutto nel campo della storia sociale e femminile, e Marina Lo Blundo, responsabile dell’Archivio fotografico di Ostia e blogger.

Questa conversazione tra archeologhe e storiche dell’arte permette di guardare in una prospettiva lunga, dall’Antichità al Novecento, ai modi di rappresentare e conservare la memoria dell’identità femminile, prendendo spunto dai ritratti e dalle vicende dell’imperatrice Faustina Maggiore e dell’archeologa Raissa Gurevič, evocate nell’allestimento di In visita | Giorgio de Chirico.

Sabato 21 ottobre Monica Preti e Annamaria Iacuzzi, rispettivamente direttrice e conservatrice per le collezioni del Novecento di Pistoia Musei, dialogano invece con il ricercatore e curatore indipendente Giovanni Casini.

Partendo dalla storia del dipinto di De Chirico in visita a Palazzo de’ Rossi, l’incontro 1925-1930: classicismo, serialità e mercato. Giorgio de Chirico sulla scena parigina rievoca il leggendario contesto storico-artistico della Parigi degli anni Venti, mettendo in luce lo stupefacente atteggiamento dell’artista nei confronti di un mercato capace di influenzare una particolare modalità di lavoro e una produzione di quadri in serie.

Il ciclo si conclude sabato 18 novembre con la conversazione Una scultura “inattesa”. Dialogo intorno all’esposizione di Gallerie d’Italia a Milano fra Monica Preti e Luca Massimo Barbero, curatore associato delle Collezioni di Arte Moderna e Contemporanea di Intesa Sanpaolo.

Il titolo di questo Talk prende spunto dalla mostra Una collezione inattesa alle Gallerie d’Italia di Milano (maggio-ottobre 2023), un percorso espositivo ideato da Barbero che ha selezionato e ordinato con criterio cronologico alcune delle opere più significative tre le migliaia della collezione, per porle in un dialogo “inatteso” che si spinge fino alla contemporaneità.

In questa esposizione, il perno centrale è costituito da Pomona di Marino Marini.

È proprio da qui che ha inizio il dialogo attorno alla scultura di Marini e agli altri scultori di quella originale esposizione.

Tutti gli incontri si tengono nel Saloncino della Musica a Palazzo de’ Rossi, via de’ Rossi 26, Pistoia, dalle ore 18. L’ingresso è gratuito con prenotazione su www.pistoiamusei.it.

Alle persone che partecipano all’incontro è riservato il biglietto ridotto alle Collezioni.

[buttelli —pistoia musei]