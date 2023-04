TORNA LA VIA CRUCIS AL CONVENTO DI GIACCHERINO

Stasera alle ore 21

PISTOIA. Il Convento di Giaccherino torna con la tradizionale Via Crucis che si terrà oggi Venerdì Santo 7 Aprile alle ore 21.00: l’inizio del percorso sarà in Via della Scala di Giaccherino in corrispondenza della Croce Illuminata per poi salire, fino a raggiungere a piedi la Chiesa di San Francesco presso il Convento.

Un’occasione veramente unica per ripercorrere, attraverso un itinerario spirituale, le tappe della passione di Cristo, immersi in un’atmosfera ricca di storia e di fede e riflettere insieme sugli antichi valori francescani nella cornice naturale del Complesso Monastico con i suoi 600 anni di storia dell’Ordine.

Per info:

info@conventodigiaccherino.it

0573-911229

348 7238514