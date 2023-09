TORNA “MY PRATO URBAN RUN”, LA CACCIA AL TESORO ALLA SCOPERTA DI PRATO ORGANIZZATA DAL CGFS

Appuntamento domenica 1 ottobre con l’ottava edizione: iscrizioni ancora aperte. E sabato 30 settembre il ‘Prato Sport Show’ nel village allestito in piazza delle Carceri

PRATO. Conto alla rovescia per l’edizione 2023 della “My Prato Urban Run”. La caccia al tesoro alla scoperta di Prato, organizzata come al solito dal Centro Giovanile di Formazione Sportiva, è in programma per domenica 1 ottobre, dalle 8.30 alle 16, con ritrovo e partenza da piazza delle Carceri.

Le iscrizioni sono ancora aperte e la manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, sarà valida anche come secondo “Memorial Piero Sambrotta”, per ricordare l’ideatore della manifestazione, prematuramente scomparso due anni fa.

La “My Prato Urban Run 2023”, organizzata dal Cgfs col patrocinio del Comune di Prato sarà un’appassionante caccia al tesoro che porterà i partecipanti alla scoperta di angoli nascosti della città. Gruppi composti da un minimo di 2 a un massimo di 5 persone, guidati da una mappa, seguiranno indizi e dovranno risolvere enigmi in completa autonomia lungo un percorso che li porterà a conoscere o riscoprire luoghi speciali o particolari del centro storico di Prato.

“Un appuntamento ormai fisso e molto atteso per la nostra città che di anno in anno è cresciuto in interesse e partecipazione – commenta il vicesindaco e assessore allo sport del Comune di Prato, Simone Faggi —. Un’occasione per scoprire la nostra città attraverso lo sport e le tante iniziative messe in campo dalle diverse realtà coinvolte”

Più in generale il weekend a cavallo fra 30 settembre e 1 ottobre sarà una due giorni all’insegna di sport, divertimento, e conoscenza della città grazie alle iniziative organizzate dal Cgfs, già a partire dal sabato, nel “village” allestito in piazza delle Carceri con il sostegno di Alia Servizi Ambientali Spa, Iama, Museo del Tessuto, Musei Diocesani Prato, Centro Affidi Sds Area Pratese (il 1 ottobre inizierà anche il mese dedicato alla promozione e sensibilizzazione dell’affidamento familiare), Lloyds Farmacia, Fisiomakbi e centro per la famiglia Ohana.

Tutti gli interessati potranno provare molte delle discipline portate avanti dal Centro Giovanile, che del resto a settembre ha normalmente ripreso le sue attività in piscina e i suoi corsi in palestra.

“Siamo felici di riproporre ai pratesi e ai non pratesi l’ottava edizione di ‘My Prato Urban Run’, manifestazione che è ormai diventata una piacevole abitudine nel calendario di eventi cittadini e che promuove l’attività fisica come modo migliore per conoscere alcuni degli angoli più affascinanti e meno conosciuti della nostra città – aggiungono il direttore generale del Cgfs, Mirko Bassi, e il responsabile del settore eventi e outdoor del Cgfs, Massimo Bianchi —.

Ci preme ricordare Piero Sambrotta, ideatore della Prato Urban Run. Questa sarà là terza edizione senza di lui. Ci fa inoltre piacere, il giorno precedente, dare il giusto riconoscimento alle tante realtà che collaborano a vario titolo con il Centro Giovanile di Formazione Sportiva: una vetrina che servirà a noi e a loro per spiegare alla città progetti, storia, obiettivi futuri e ambizioni”.

Prato Sport Show

Si parte sabato pomeriggio con il “Prato Sport Show”: uno spettacolo che andrà in scena sempre in piazza Santa Maria delle Carceri, dalle 14 alle 18.30, per far conoscere alla città progetti e programmi futuri del Cgfs, mettere in luce i protagonisti del mondo dello sport pratese, i presidenti e i dirigenti delle società convenzionate con l’associazione, oltre ai tanti atleti e atlete che praticano attività sportive di vario genere e a vari livelli.

“Alia è da sempre attenta a sostenere iniziative nei vari territori che contribuiscano a diffondere l’attenzione e la cura verso il decoro urbano, a partire dai piccoli gesti quotidiani di ciascuno di noi – sottolineano dall’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana nei territori di Ato Toscana Centro —. Lieti di sostenere con questa partnership la ‘My Prato Urban Run’: è una manifestazione che unisce sport, cultura ed educazione ambientale, con una importante attenzione ai temi della sostenibilità in ognuna delle attività portate avanti con centinaia di giovani pratesi e, di conseguenza, con le loro famiglie”.

“Siamo al fianco della My Prato Urban Run perché il messaggio di promozione del territorio, dello sport e della salute si sposa pienamente con quella che è la filosofia del nostro Centro – commenta Edoardo Biagioli, titolare del centro fisioterapico Fisiomakbi -. Inoltre, lavorando sul territorio, riteniamo importante sostenere quelle iniziative che danno lustro a Prato. La nostra collaborazione col Cgfs è comunque ad ampio raggio, e riguarda anche l’accompagnamento alla crescita dei bambini, aiutando i genitori nel monitoraggio dei segnali indicativi della crescita posturale.

Una collaborazione già attiva, che prevede un aiuto alla formazione degli educatori del Cgfs dal punto di vista osteopatico, fisioterapico e kinesiologico. Oltre a un primo esame gratuito con un software computerizzato per comprendere lo stato dell’arte dello sviluppo del bambino”.



Iscrizioni

All’evento ci si può iscrivere online al link: https://www.pratourbanrun.it/iscrizioni/, oppure recandosi in via Roma 258, all’ufficio iscrizioni del Cgfs (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 16; martedì e giovedì dalle 10 alle 18). Il costo di partecipazione è di 10 euro a persona dai 6 anni in su, comprensivo del kit con t-shirt, zainetto, mappa e istruzioni per completare il percorso in autonomia.

Il kit di partecipazione si potrà ritirare in piazza delle Carceri sabato 30 settembre, dalle 14 alle 18.30, e domenica 1 ottobre, dalle 8 alle 13. Le iscrizioni resteranno aperte fino alla mattina stessa dell’iniziativa, ultima data utile per partecipare.

[montaleni/di biase]