TORNA “RICICLAO”, RACCOLTA E MERCATINO DELL’USATO DI PASQUA

Si svolgerà dal 14 al 18 aprile nella sede di Officina Giovani. Un vero e proprio esercito di giovanissimi volontari, disposti ad usare mani e piedi al servizio della solidarietà, animati dal desiderio di vivere le vacanze di Pasqua in modo diverso. Questo sarà RICICLAO 2022, il tanto atteso evento dell’Operazione Mato Grosso nella nostra città, finalmente tornato alla sua veste tradizionale del periodo pasquale.

PRATO. Tanti ragazzi pratesi e provenienti da tutta Italia invaderanno le strade della nostra provincia dal 14 al 16 aprile per raccogliere, di portone in portone, tutti quegli oggetti che prendono la polvere negli armadi, nei garage e nelle soffitte della nostra case: abbigliamento di ogni genere, biciclette vecchie e nuove, giochi e oggetti un buono stato, libri, fumetti, dischi, antichità e piccoli arredi di modernariato.

Un’occasione unica per rimettere in circolo tonnellate di materiale che finirebbero destinate ai rifiuti: una vera e propria operazione concreta, reale e fruttuosa di economia circolare, arricchita dall’obiettivo di sostenere le missioni dell OMG in America Latina. Tutto il materiale raccolto sarà selezionato e messo in vendita nel tradizionale Mercatino del Riuso di Riciclao a Officina Giovani, in Piazza Macelli, aperto da giovedì 14 aprile a lunedì 18 aprile compresi.

Gli spazi, messi a disposizione dal Comune di Prato, permetteranno a tutti gli appassionati dell’usato di trovare qualsiasi cosa, dal disco vinile alle lampade vintage, dal mobile antico fino alle biciclette di ogni genere e gusto, attraverso libri rari, giocattoli da collezionismo, vestiti, scarpe, bigiotteria… Sapendo che l’intero ricavato dell’iniziativa come ogni anno servirà per aiutare i più poveri nelle missioni dell’Operazione Mato Grosso in Perù.

Tanti sono quindi i motivi per fare una piacevole visita alla ricerca dell’oggetto più interessante e per scoprire le novità di quest’anno. Ma l’aspetto più importante resta quello educativo e formativo per i ragazzi partecipanti e per tutta la cittadinanza: vivere e trasmettere l’idea che insieme si possono fare grandi cose utilizzando per gli altri ciò che tutti hanno a disposizione, il tempo libero.

Tutti i cittadini possono partecipare anche alla raccolta consegnando direttamente le cose ai volontari o portandole direttamente al Mercatino di Riciclao. I giovanissimi volontari dell’OMG, rivestiti di un gilet giallo, passeranno casa per casa secondo un preciso calendario:

– Giovedì 14 aprile: Mezzana, Madonna dell’ulivo, San Giuseppe, Resurrezione, Sacra famiglia, La Querce, La Pietà, La Castellina, Le Badie.

– Venerdì 15 aprile: Viaccia, Maliseti, Narnali, S.Lucia, Coiano, SS.Martiri, Chiesanuova, Sacro Cuore, Galcetello, Galciana, S.Ippolito, S.Giusto, Figline, Montemurlo e Bagnolo.

– Sabato 16 aprile: Grignano, Cafaggio, Casale, Vergaio, Capezzana, Tobbiana, Tavola, Iolo, Paperino, Le Fontanelle, S.Giorgio e S.Maria a Colonica, Carmignano, Seano, Comeana, Poggio a Caiano

I ragazzi partecipanti a questi giorni di impegno concreto saranno ospitati come sempre nell’Istituto Gramsci-Keynes messo a disposizione dalla Provincia e dallo staff dirigenziale della scuola.

Per informazioni, contattare sul sito www.portalegiovani.prato.it/riciclao o sulla pagina Facebook www.facebook.com/riciclao

[mp — comune di prato]