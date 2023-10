TORNA “UN PRATO DI CIOCCOLATO”, LA MANIFESTAZIONE ALL’INSEGNA DEL CIOCCOLATO

Dal 13 al 15 ottobre la manifestazione pratese quest’anno mette in campo tante iniziative per sostenere Unicef

PRATO. È stato annunciato ieri in conferenza stampa il programma di Un Prato di Cioccolato, che si svolgerà in Piazza Duomo il 13-14 e 15 Ottobre prossimi. Presente in Salone Consiliare per Cna Toscana Centro il Presidente di Prato Città, Leandro Vannucci.

La dodicesima edizione di Un Prato di cioccolato è organizzata da Chocomoments con il patrocinio del Comune di Prato in collaborazione con CNA Toscana Centro, Confartigianato Imprese Prato, Confcommercio Pistoia-Prato, Confesercenti Prato, Unione Prato Imprese. Un’occasione per scoprire ed assaggiare tante prelibatezze al cioccolato presso gli stand sempre aperti: venerdì e domenica dalle ore 10 alle 20; sabato dalle ore 10 alle 24, oltre agli show cooking che daranno spazio alla creatività degli chef locali. Sarà allestita come ogni anno la fabbrica di cioccolato con laboratori per i più piccoli e tante attività messe in campo da Chocobaby.

L’inaugurazione si terrà venerdì 13 Ottobre in Piazza Duomo ed il fitto calendario di eventi si susseguirà fino a domenica 15 .

Da segnalare

Sabato 14 alle ore 18.00 verrà realizzata live in Piazza Duomo una maxi tavoletta di cioccolato da 35 metri arricchita con i Biscotti di Prato. A seguire una degustazione ad offerta per tutti, il ricavato sarà devoluto alle iniziative Unicef per l’emergenza in Libia colpita recentemente da devastanti inondazioni.

La maratona della solidarietà continua con l’evento UNICIeACCOGLIENTI, convegno a cura del Comitato provinciale di Prato per l’Unicef, che si terrà nel Palazzo Comunale domenica 15 ottobre dalle ore 9:30.

Al convegno farà seguito la prima edizione del pranzo UNICIeFONDENTI, il pranzo solidale nel chiostro per Unicef Il pranzo, organizzato da Chocomoments e coordinato dal Servizio Sviluppo Economico del Comune di Prato, può contare su uno sfizioso e ricco menu a cura della chef Mara Taddei coadiuvata per la parte dolce da Chocomoments e può vantare una location d’eccezione: il Chiostro San Domenico che per l’occasione viene concesso gratuitamente dalla Diocesi di Prato.

Per prenotarsi al convegno basta mandare una email a comitato.prato@unicef.it

Per prenotarsi al pranzo solidale sono in vendita i biglietti sul sito Eventbrite a questo link.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-unici-e-fondenti-pranzo-solidale-per-unicef-nel-chiostro-di-san-domenico-709269372787?aff=ebdssbdestsearch&keep_tld=1

Ma la solidarietà non finisce qui, alle 17:30 di domenica 15 ottobre, gli artigiani del cioccolato presenti in piazza doneranno del cioccolato all’Associazione Giorgio La Pira Onlus, realtà che da oltre 20 anni si occupa di offrire pasti e posti letto ai più bisognosi

Si ringraziano le nostre aziende associate Bar Silvana e Birrificio artigianale I due Mastri per aver donato i loro prodotti ed il Gruppo Giovani Imprenditori CNA Toscana Centro che si è offerto di contribuire alle pulizie dopo il pranzo solidale.

Per ulteriori informazioni contattare

Giada Lenzi Coordinatore Agroalimentare CNA Toscana Centro

giada.lenzi@cnatoscanacentro.it

[lenzi – cna toscana centro]