Una festa dello sport che ha coinvolto tutta la Montagna. Trionfano “Sono due” nel calcetto e “Space Gen” nel volley

SAN MARCELLO PITEGLIO. Tornei di Calcetto e Volley a Popiglio, un successo con oltre duecento iscritti per venti squadre da tutta la montagna.

Trionfo per “Sono due” nel calcetto e “Space Gem” nel Volley.

Soddisfatti gli organizzatori: presenze di pubblico complessive oltre le 3.000 totali nelle venti serate che hanno animato il paese di Popiglio ed emozionato la montagna pistoiese durante tutto il mese di luglio, fino al primo weekend di agosto.

Giovedì 3 agosto è terminato il torneo di pallavolo, partendo alle 21 con la finale per il terzo posto, che ha visto vincere la squadra “Barcollo ma non mollo”. Dopo è iniziata la finale per il primo posto tra “Space Gem” e “Gli accozzati”. Dopo una partita combattuta fino all’ultimo vede come vincitori la squadra “Space Gem”, che con merito si aggiudica il primo posto. Finita la finale si passa alle premiazioni dove sono presenti Giacomo Buonomini, Filippo Nardini ed Elisa Cela. Il primo premio che è stato consegnato va a Mirella, la persona che ha arbitrato dall’inizio fino alla fine tutte le partite del torneo. Passiamo al premio “Miglior giocatore”, assegnato a Andrea Tiso, della squadra Space Gem, mentre il premio come miglior giocatrice è andato a Evelin Biagi. Viene consegnato anche il premio per la squadra più affiatata e competitiva che secondo l’organizzazione ha capito il vero senso del torneo, ovvero divertirsi, viene assegnato il premio “Squadra più affiatata” alla squadra The Eagles.

Gradino del podio più basso per la squadra “Barcollo ma non mollo”, secondo posto per “Gli accozzati” ed infine i vincitori del torneo di pallavolo misto Popiglio 2023 sono gli “Space Gem”.

Venerdì 4 agosto, è stata la serata dedicata alle finali del calcetto. Parte tutto alle 21 con la finale per il terzo posto tra Real Sirigoza e Gavinana. La partita termina 12 a 2 per il Gavinana che si aggiudica con tranquillità l’ultimo gradino del podio. Alle 22 inizia la finale per decretare il vincitore, si sfidano Sono Due contro Comunello. Dopo una partita che ha visto un costante equilibrio con dei gol splendidi ed un gioco liscio e pulito, finisce 5 a 4 per i Sono Due, con tripletta di Tocci fondamentale per la classifica marcatori. Finita la partita si passa alle premiazioni.

Il primo ad essere premiato è proprio Elia Tocci della squadra “Sono due”, a cui viene assegnata la medaglia come miglior marcatore del torneo con 21 gol totali. Ultimo gradino del podio per la squadra Gavinana. Secondo posto per la squadra Comunello e infine i vincitori del torneo di Calcetto Popiglio 2023 è la squadra “Sono due”

L’organizzazione: “Ci teniamo a ringraziare il Circolo M.c.l di Popiglio, la Misericordia di Popiglio e a tutti i volontari che hanno prestato servizio per permetterci di svolgere il torneo, la Parrocchia e a tutti i ragazzi del Popiglio Futsal, il Comune per il patrocinio.

Un ringraziamento particolare a Giacomo Tomei, che è stato quello che c’è sempre stato dal pomeriggio fino alla notte per tutte le sere del torneo e Fabrizio Bonacchi. Vi invitiamo di nuovo qui il prossimo anno per entrambi i tornei che abbiamo intenzione di migliorare e rendere sempre più attraenti.”

[giacomo buonomini]