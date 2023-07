TORNEO DEI RIONI DI SERRAVALLE: CASALE CENTRO VINCE PER LA TERZA VOLTA DI FILA

Si chiude una edizione bellissima

SERRAVALLE. Terza vittoria consecutiva del Casale Centro al Torneo dei Rioni di Serravalle Pistoiese, la manifestazione di calcio a 5 che per una settimana ha trasformato piazza Vittorio Veneto a Casalguidi in un’autentica torcida.

In finale i biancoverdi hanno prevalso per 5-3 sulla formazione di Abbaino-La Brizza, autentica rivelazione del torneo. La finale è stata caratterizzata dalle splendida prestazione di Alessandro Bonfanti, autore di 4 reti, che in pratica ha consegnato la vittoria alla sua squadra.

Nella finale per il terzo e quarto posto invece, festival del gol fra Ponte Stella-Bottegaccia-Vinacciano e Masotti, conclusasi con un roboante 9-7.

Al Masotti resta però la soddisfazione di aver espresso il capocannoniere della manifestazione, grazie ai 6 gol realizzati proprio nella finalina di consolazione dal suo giocatore Leonardo Barozzi.

Miglior giocatore del torneo è stato poi nominato Andrea Bonfanti del Casale Centro, mentre il premio per il miglior portiere se lo è aggiudicato Francesco Saielli, estremo difensore dell’Abbaino-La Brizza.

Il riconoscimento per la miglior curva è infine andato ai tifosi del Catavoli.

[giancarlo fioretti]