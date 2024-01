TORNEO DI BOCCE “BICCHI-BERINI” VINCE LA COPPIA MELANI-TUCI

La gara si è svolta sabato 13 gennaio al bocciodromo “Vannucci- Menchetti” di via Deledda a Montemurlo

MONTEMURLO. Si sono svolte sabato scorso al bocciodromo comunale “Vannucci – Menchetti” di via Deledda a Montemurlo le finali del torneo di bocce a striscio “Bicchi-Berini”. In finale per le donne si sono classificate al primo posto la coppia Maria Melani e Angela Tuci, mentre per gli uomini sono saliti sul gradino più alto del podio Fiorello Rocco e Gino Nenciarini.

Alla finalissima e alle premiazioni erano presenti il sindaco Simone Calamai e l’assessore allo sport Valentina Vespi che si sono congratulati con i vincitori e con il presidente della bocciofila Giovannangelo Baldini.

[masi —comune di montemurlo]