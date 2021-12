TORNEO DI SCACCHI AL CIRCOLO LA LIBERTÀ DI VIACCIA

Il prossimo 11 dicembre un doppio appuntamento per agonisti e amatori. Aperte le adesioni. In crescita il Circolo Pratese degli Scacchi

PRATO. [a.b.] Il circolo La libertà del 1945 di Viaccia in collaborazione con il Circolo Pratese degli Scacchi organizza per sabato 11 dicembre dalle 16 alle 19 presso la sede del circolo in via Pistoiese 659 a Viaccia (Prato) un torneo di scacchi.

Saranno svolti in contemporanea un torneo per chi abbia già classificazioni Elo ed uno per scacchisti amatoriali.

È previsto un torneo semi — lampo (tempo di riflessione 10 minuti) per amatori e un torneo blitz 3+2 per agonisti.

L’iscrizione è gratuita. Saranno premiati i primi posti di entrambi i tornei. Si ricorda che vige il regolamento Fide (federazione scacchistica internazionale).

Per informazioni, curiosità o per comunicare la propria adesione https://tinyurl.com/2wb2ew5s oppure tel: 0574660459 (Premere 1 e lasciare il messaggio desiderato) o scrivere a circololaliberta1945@gmail.com

A Prato lo scacchi è ben radicato. Il circolo pratese fondato nel lontano 1972 ha all’attivo oltre 90 tesserati (91 per la precisione secondo i dati aggiornati alla fine di ottobre scorso) di cui 55 adulti, 36 under 18 e 15 ragazze