TORRENTE LIMA: SODDISFAZIONE DI ENEL GREEN POWER PER IL RADUNO DELLA NAZIONALE ITALIANA DI RAFTING

SAN MARCELLO PISTOIESE/BAGNI DI LUCCA. Si è conclusa con successo l’attività di allenamento delle Nazionali di Rafting giovanili e senior, nonché di Pararafting maschili e femminili, che hanno scelto il torrente Lima come campo di allenamento. Un’iniziativa resa possibile dalla collaborazione tra Federazione Italiana Rafting, Enel Green Power, Comune di Bagni di Lucca e Amministrazioni Comunali del territorio ed il team locale ASD RockOnda.

Grazie alla disponibilità di Enel Green Power, che ha gestito gli impianti idroelettrici di Lima e Sperando, sul versante pistoiese dell’asta del Lima, in modo da garantire la portata di acqua necessaria allo svolgimento degli allenamenti, il Lima ha infatti ha offerto le migliori condizioni per fare sessioni di training adeguate in vista dei campionati del mondo che si terranno in Francia a fine giugno.

I 26 atleti, convocati in azzurro dal DT Paolo Benciolini che ha guidato il raduno svoltosi nei giorni delle festività pasquali, hanno potuto così allenarsi intensamente per cinque giorni, concentrandosi in particolare sulla disciplina Rafting RX, che prevede la presenza di ostacoli artificiali in alveo, e sulle discese particolarmente selettive.

Enel Green Power, operando secondo quanto previsto dagli accordi di gestione degli invasi e delle centrali di produzione, ha favorito la riuscita delle “giornate azzurre” dedicate al rafting ed ha espresso soddisfazione per la collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con la Federazione Italiana Rafting e con le Associazioni sportive del territorio che praticano rafting, nell’ambito del percorso comune per la promozione del turismo sostenibile e per la valorizzazione delle bellezze naturali del territorio, dove il torrente Lima costituisce uno dei principali veicoli di attrazione.

[clementi — enel]