toscana arancione. “UN DISASTRO PER L’INTERA ECONOMIA INVERNALE”

Fdi San Marcello Piteglio: “Si mantenga alta l’attenzione sul tema e ci siano adeguati sostegni alle attività montane”

MONTAGNA. Con il passaggio della regione Toscana a zona arancione, sfuma anche questa volta la riapertura degli impianti sciistici sulla nostra montagna.

Ciò comporta un danno diretto per le società che gestiscono gli impianti ma anche un disastro per l’intera economia invernale di tutto il territorio, come già ribadito da Confcommercio.

Lanciamo anche noi un allarme affinché si mantenga alta l’attenzione sul tema e ci siano adeguati sostegni alle attività montane, messe nuovamente in ginocchio da queste ulteriori restrizioni.

Chiara Venturi – portavoce circolo Fdi San Marcello Piteglio

Rimani aggiornato con le notizie della Montagna Pistoiese: