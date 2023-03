toscana energia. AL VIA I LAVORI PER L’ESTENSIONE DELLA RETE GAS NEL COMUNE DI PONTE BUGGIANESE

Il primo intervento è previsto all’inizio di aprile

PONTE BUGGIANESE. Sono circa 2.500 i metri complessivi di nuova tubazione che Toscana Energia realizzerà nel corso dell’anno per estendere la rete del gas nel Comune di Ponte Buggianese.

La nuova rete, che permetterà di allacciare al servizio 90 nuove utenze, sarà completamente digitalizzata e in grado di offrire un servizio ancora più sicuro, efficiente e sostenibile.

Il passaggio del gas sarà infatti costantemente monitorato al fine di predire eventuali disservizi e intervenire in maniera risolutiva da remoto.

Il primo intervento, che inizierà nei primi giorni di aprile, interesserà via Stignanese da Via Mameli fino ad intersezione SP 26 Camporcioni con la posa di 605 metri di condotta, la conclusione dei lavori è prevista nel mese di maggio pv.

Gli altri interventi interesseranno via Piave con una lunghezza di 820 metri (inizio previsto nel mese di maggio), successivamente via Meazzi con una lunghezza di 700 metri e via Capanna con una lunghezza di 310 metri previste nel secondo semestre 2023.

“Ringrazio ancora una volta Toscana Energia per la sensibilità e la disponibilità verso il nostro territorio” dichiara il Sindaco Nicola Tesi.

“Questi interventi sono possibili grazie al lavoro fatto in team tra l’Amministrazione Comunale e gli uffici competenti della Società (Mercato, Realinv, Inpat) ed il prezioso contributo della popolazione. Tutti insieme abbiamo operato per lo sviluppo del nostro territorio estendendo in questi anni oltre 8 km di condotte raggiungendo così oltre 500 nuovi potenziali fruitori.

Devo ricordare che l’utilizzo del metano per gli usi domestici comporta un aiuto concreto ed importante alla riduzione delle PM10, problema che affligge la nostra area territoriale”.

[luca lari]