TOSCANASICURA, 145MILA SMS PER ANTICIPARE LA SECONDA DOS

I toscani che hanno completato il ciclo vaccinale sono oltre 2 milioni 300. Una performance, questa, che colloca la Toscana tra le prime Regioni a livello nazionale per adesione della popolazione alla campagna di vaccinazione

FIRENZE. Sono già in fase di avvio ben 145mila sms per anticipare la seconda dose di vaccino anti Covid. In linea con quanto indicato dalla struttura commissariale nazionale per l’emergenza, la Toscana accelera ulteriormente la campagna di vaccinazione, invitando le 145mila persone, che hanno già fatto o faranno la prima dose di vaccino tra il 16 agosto e il 13 settembre, ad anticipare il richiamo di almeno 14 o 21 giorni, andando sul portale regionale www. prenotavaccino.sanita.toscana.it ed utilizzando la funzione “Modifica Prenotazione”.

Una macchina organizzativa, questa, spinta al massimo, per mettere al sicuro la popolazione e aumentare la platea di cittadini interamente vaccinati.

La Toscana è tra le prime Regioni a livello nazionale per adesione della popolazione alla campagna di vaccinazione.

“Ringrazio le toscane e i toscani di ogni età, che in gran numero continuano a dare prova di responsabilità e senso civico. Non mi stancherò di ripetere che la vaccinazione, insieme ai dispositivi di protezione, è l’unico strumento che abbiamo per limitare la circolazione del contagio e non mettere a rischio la salute e la bellezza della vita — sottolinea il presidente Eugenio Giani — . I dati parlano chiaro, siamo vicinissimi a raggiungere l’obiettivo di massima copertura vaccinale possibile. Il vaccino va fatto. Solo così possiamo preservarci dalle manifestazioni gravi della malattia”.

