TRA LE RIGHE, LA QUARTA SERIE DA OTTOBRE

Su Tvl è ripresa la programmazione della trasmissione culturale curata da Simona Priami, Silvia Cocchini, Valentina Fiorineschi e Linda Rafanelli

PISTOIA. Lunedì 8 Ottobre è iniziata la quarta serie della famosa trasmissione culturale Tra le Righe, in onda ogni lunedì alle ore 19:20 su TVL, canale 14. Le professoresse Simona Priami, Silvia Cocchini e Valentina Fiorineschi presenteranno un libro per adulti o ragazzi e la maestra e specialista dell’infanzia Linda Rafanelli parlerà invece di un testo per bambini; le conduttrici come al solito presenteranno sempre testi vari, diversi per stile e argomento, spaziando tra tutti i generi letterari, dal giallo all’avventura, dall’autobiografia al diario, dal crime alla fantascienza; inoltre saranno presentati romanzi attuali ma anche classici della storia della letteratura, autori italiani e stranieri, accontentando così anche i lettori più esigenti e catturando l’attenzione del vario pubblico che ormai segue la trasmissione da anni.

Lo scorso anno sono stati affrontati testi importanti quali l’ultimo libro di Rosella Postorino, Mi limitavo ad amare te, finalista del famoso Premio Strega, inoltre Daniele Mencarelli con Tutto chiede Salvezza da cui è stata tratta la famosa serie, Le ceneri di Angela di Frank McCourt da cui è tratto un bellissimo film, Simone De Beauvoir Le Inseparabili, la pluripremiata Donatella Di Pietrantonio con L’Arminuta e tanti altri interessantissimi autori; inoltre si parlerà di arte, viaggi, paesi lontani perché con la narrativa si viaggia e si spazia con la fantasia.

Le insegnanti alterneranno a questa sintetica ma incisiva e accattivante presentazione di circa sei minuti, L’Intervista allo Scrittore, ci saranno infatti numerosi ospiti, autori toscani ma non solo, scrittori emergenti ma anche autori famosi, riconosciuti dal pubblico e resi noti dalla critica; le intervistatrici cercheranno di farsi raccontare i segreti della scrittura, come nasce un romanzo, una storia, come si crea un personaggio e molto altro; già la scorso anno, nella terza serie di Tra le Righe sono stati intervistati tanti importanti autori tra cui Luca Ricci, Laura Forti, Jacopo Storni e Paolo Ciampi.

Le sorprese non finiscono qui, infatti quest’anno ci saranno anche Gli Speciali, una trasmissione più lunga in cui Silvia Cocchini e Simona Priami ‘chiacchiereranno’ con uno scrittore o scrittrice importante, cercando di svelare al pubblico tutti i suoi segreti, le curiosità e come nasce l’ispirazione verso il mistero antichissimo di creare una storia; la prima puntata degli Speciali è già andata in onda a Luglio con successo, per l’occasione le professoresse hanno intervistato la brillante scrittrice Paola Zannoner sul suo ultimo libro Il Mondò Sarà, Giunti.

Vi aspettiamo ogni lunedì dopo il telegiornale.

[riccardo fagioli]