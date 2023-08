TRADIZIONE, ARTE, STORIA, ATTUALITA’ E BUONI LIBRI ALLA FIERA DI CASALGUIDI

Presentate le proposte culturali della prossima edizione della Fiera

SERRAVALLE. “Ampia e interessante l’offerta culturale 2023 della fiera di Casalguidi, afferma l’assessore alla cultura Ilaria Gargini: si rispetta la tradizione con l’immancabile mostra di ricamo presso la sala Francini realizzata dalle signore della Scuola di Ricamo di Casale; arte e storia per le mostre dell’artista Emanuela Russelli, fotografa molto nota, con Tra il sogno e l’invisibile e la mostra storica Una comunità di fronte alla guerra: Pescia 1940 1943 della dott.ssa Elisa Gherardini, la prima mostra presso la sala Francini, la seconda nella sala consiliare di Casalguidi.

Giovedì 14 ancora in sala consiliare parleremo di affidamento familiare e vicinanza solidale, tematiche attuali e importanti sulle quali è necessario fare chiarezza, con l’intervento della dott.ssa Luisa Bonafede e della dott.ssa Donatella Giovannetti.

Verranno presentati tre romanzi di tre scrittori originali e appassionati ; venerdì 15 parleremo de I figli degli altri di Paolo Ricci, uno spaccato della storia di inizio 900 ambientata nei nostri territori e che racconta le nostre storie, un romanzo che appassiona e scorre molto velocemente; sabato 16 settembre Evelin Durand presenterà Hungry girl: la succube dove fantasy e sentimenti si intrecciano in una narrativa per giovani adulti; infine domenica 17 presenteremo Il mistero della torre di Domenico Maselli, giallo intrigante ambientato a Pisa dal sorprendente epilogo”.

“Una novità importante dell’edizione 2023 – ha aggiunto il vicesindaco e assessore alla fiera Federico Gorbi – è la mostra Al legno diamo del tu presso il circolo Milleluci, con artisti del territorio che metteranno in mostra la loro maestria”.

Un’offerta ricca, variegata e interessante: vi aspettiamo alla fiera di Casalguidi 2023 dal 12 al 19 settembre.

[fioretti— comune di serravalle]