tragedia a prato. UNA DONNA MUORE IN UN INCENDIO A SANTA LUCIA

La vittima, 76 anni, era allettata

PRATO. I vigili del fuoco di Prato, distaccamento di Montemurlo, sono intervenuti questa mattina, intorno alle 10:30, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un’abitazione in via Prati, zona Santa Lucia.

L’incendio ha interessato una stanza dove si trovava una donna allettata, impossibilitata a muoversi. Inutili i tentativi del figlio, che si trovava al piano superiore dell’abitazione, di prestare soccorso, a causa del fumo che ha velocemente invaso i locali.

Purtroppo all’arrivo dei soccorsi la donna era già deceduta.

Sul posto anche il personale della Polizia Giudiziaria ed il funzionario tecnico del comando per individuare l’origine delle fiamme.

[vigili del fuoco]