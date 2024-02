TRAGEDIA CANTIERE NUOVA ESSELUNGA, IL CORDOGLIO DEL COMUNE DI PISTOIA

Il Sindaco, la giunta e l’Amministrazione comunale esprimono cordoglio per le vittime del crollo nel cantiere a Firenze

PISTOIA. Il Sindaco, la giunta e tutta l’Amministrazione comunale di Pistoia partecipano alla giornata di lutto proclamata per domani, sabato 17 febbraio, dalla Regione Toscana ed esprimono il proprio cordoglio per le vittime del tragico incidente nel cantiere di via Mariti a Firenze Nord.

Lunedì 19 febbraio il Consiglio comunale, in apertura della seduta, osserverà un minuto di silenzio per esprimere vicinanza alle famiglie così drammaticamente colpite.

[comune di pistoia]