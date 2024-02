tragedia di pistoia. L’ASL TOSCANA CENTRO DISPONE IL RISCONTRO DIAGNOSTICO

Per la morte della giovane infermiera l’Azienda e i sanitari esprimono sentito cordoglio ai familiari

PISTOIA. Esprimono sentito cordoglio e vicinanza ai familiari l’Azienda e i sanitari dell’Ospedale San Jacopo per il decesso della giovane incinta, all’ottavo mese di gravidanza, avvenuto nella giornata di ieri (18 febbraio).

Un evento gravissimo, doloroso e improvviso di fronte al quale tutte le strutture operative, territoriali ed ospedaliere, sono state allertate e si sono prodigate per salvare la vita alla giovane paziente e al suo bambino.

Nonostante gli interventi in emergenza e urgenza la giovane è deceduta e il suo piccolo è ricoverato in prognosi riservata al Meyer.

Per la giovane mamma sarà disposto il riscontro diagnostico per risalire alle cause del decesso.

[asl toscana centro]

Leggi anche: INCINTA ALL’OTTAVO MESE MUORE DOPO UN MALORE – Linea Libera