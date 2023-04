TRAGICO INCIDENTE DOMESTICO A CASALGUIDI, MORTO L’EX CICLISTA RICCARDO BIAGINI

L’uomo, 56 anni è caduto dal terrazzo di casa. Lutto nel mondo dello sport. Il sindaco Lunardi: “Ci lascia il burbero dal grande cuore..”

SERRAVALLE. In un tragico incidente domestico è morto a 56 anni l’ex ciclista dilettante Riccardo Biagini. L’uomo, agente di commercio, dal 2017 istruttore Jgsi Star 3 sarebbe morto cadendo dal terrazzo di casa nella tarda serata di ieri. Sulle cause dell’incidente è stata disposta dalle autorità l’autopsia.

Qualche giorno fa sulla sua pagina facebook aveva lasciato un messaggio che alla luce di quanto è successo ieri può essere letto come il suo testamento rivolto sopratutto agli sportivi: “Nel ciclismo ma nello sport tutto la fatica il sacrificio le rinunce e la grinta sono la prerogativa e la base di tutto…”. Come nella vita: “Prima il sacrificio, la fatica, la sofferenza… poi il trionfo e la felicità!”.

Una morte improvvisa che ha lasciato sbigottita la comunità di Casalguidi dove Biagini abitava oltre al mondo dello sport.

“Serravalle, gli amici e lo sport — ha scritto il sindaco Piero Lunardi — piangono per la prematura scomparsa di Riccardo Biagini, il burbero dal grande cuore. Un abbraccio fortissimo alla sua famiglia”.

“Non ci sono parole Riccardo —ha aggiunto l’assessore Benedetta Vettori. Svegliarsi con queste notizie è devastante. Un abbraccio alla tua famiglia, a Giotto e a tutte le persone che ti vogliono bene e che sono tante. So che dovrei scrivere molto di più perché tu eri molto di più, ma la tristezza è troppa e non ce la faccio. Ti saluto Turiddu e il Cinquale. Un bacio fin lassù”.

“Il successo, mi diceva Riccardo — ha detto il vicesindaco Federico Gorbi — si misura in quante persone si ricorderanno di te sorridendo”. Biagini è uscito di scena troppo presto, troppo all’improvviso ma ci ricorderemo di lui sorridendo”.

Nella sua carriera, iniziata nel 1988 ha collezionato una decina di primi posti (G.P. Vivaisti Cenaiesi e Coppa Giulio Burci nel 1988, G.P. Calzifici e Calzaturifici Stabbiesi nel 1989, G.P. Ezio Del Rosso e G.P. Chianti Colline d’Elsa nel 1993, Giro delle Coiue Provincie – Marciana di Cascina e Coppa Giulio Burci nel 1994).

Ha esordito con la G.S. Magniflex – Centroscarpa nel 1986 ed ha concluso la carriera nel 1994 nel G.S. Grassi – Filati Alessandra.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]