TRASFERTA A BOLZANO PER IL CIATT PRATO: SFIDA DA BRIVIDI CON SUDTIROL

Martedì 21 febbraio alle 13.45 l’anticipo della sesta giornata di ritorno di serie A1 femminile

PRATO. Torna in campo il Ciatt Prato. Domani, martedì 21 febbraio, a partire dalle 13.45, la squadra pratese giocherà l’anticipo della sesta giornata di ritorno di serie A1 femminile di tennistavolo al centro sportivo “Maso della Pieve” di Bolzano, dove ad attenderla ci saranno le padrone di casa di Sudtirol.

Le altoatesine nel weekend appena trascorso hanno pareggiato 3-3 contro la Polisportiva Bagnolese Panino Lab e di conseguenza con 8 punti precedono di una lunghezza in classifica il Ciatt Prato, che per questa trasferta non avrà a disposizione Nikoleta Stefanova.

La formazione schierata dal tecnico delle pratesi, Alberto Vermiglio, sarà quindi composta come al solito da Arianna Barani, Chiara Colantoni e Tan Wenling, protagoniste anche nelle ultime uscite.

Quella di Bolzano sarà l’ultima trasferta stagionale per le pratesi, che poi dovranno affrontare altre due partite casalinghe contro Muravera e Norbello.

“Sudtirol all’andata ci ha battuto 4-2 approfittando dell’assenza di Colantoni. Sarà una trasferta molto impegnativa, anche per la distanza da coprire – commenta coach Vermiglio alla vigilia del match —. Noi cercheremo di fare del nostro meglio per portare a casa dei punti, anche se affronteremo una formazione che ha in questo momento in Pesotska e Vivarelli le sue punte di diamante anche a livello di forma. Non sarà semplice. Poi ci giocheremo le ultime possibilità di agguantare i play off nelle partite casalinghe che chiuderanno la stagione”.

