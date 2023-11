trasporti. RINVIATO LO SCIOPERO NAZIONALE DEI SINDACATI DI BASE DI LUNEDÌ 27 NOVEMBRE

Autolinee Toscane: “Resta indetto lo sciopero regionale aziendale dei Cobas Lavoro Privato dalle 17,30 alle 21,30”

FIRENZE. Autolinee Toscane informa che, in seguito dell’ordinanza di precettazione del Ministero dei Trasporti, i sindacati di base hanno deciso di spostare al prossimo 15 dicembre lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico inizialmente indetto per la giornata di lunedì 27 novembre.

Si tratta dello sciopero nazionale proclamato da Cobas Lavoro Privato, ADL e USB, SGB Sindacato Generale di Base e Cub Trasporti, indetto per chiedere aumento salariale, riduzione orario di lavoro, adeguamento della sicurezza, blocco delle privatizzazioni che, nella giornata di venerdì 24 novembre, il Ministero dei Trasporti aveva precettato, riducendolo a 4 ore.

Nella mattinata odierna, sabato 25 novembre, la decisione dei sindacati di rinviarlo al prossimo 15 dicembre 2024.

Resta però indetto lo sciopero regionale aziendale dei Cobas Lavoro Privato, su tematiche inerenti le condizioni di lavoro, differenze salariali, problematiche nuovi assunti, esternalizzazione delle verifiche, problematiche personale inidoneo, premio di risultato, parco mezzi vetusto e manutenzione, taglio al servizio TPL e corrette relazioni industriali. In questo caso lo sciopero sarà sempre lunedì 27 novembre dalle 17.30 alle 21.30 a livello regionale.

Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le info pubblicate sui nostri canali social: X: @AT_Informa ; Facebook: Autolinee Toscane.

