trasporti. SCIOPERO COBAS IL 12 LUGLIO, POSSIBILI DISAGI IN TUTTA LA REGIONE

Autolinee Toscana: possibili ritardi o cancellazione di corse sul territorio regionale. Ecco le fasce orarie di garanzia

FIRENZE, Il sindacato Cobas ha indetto uno sciopero di 24 ore per il prossimo 12 luglio. Per questo motivo, i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse.

Durante lo sciopero sono previste fasce orarie di garanzia del personale viaggiante, in cui il servizio sarà garantito, e saranno differenti in ogni provincia della Toscana, come di seguito:

Firenze urbano dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15

Firenze extraurbano (Ex busitalia) dalle 4.15 alle 8.15 e dalle 12.30 alle 14.30.

Firenze extraurbano (Ex Cap) dalle 6 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 15.00

Funicolare di Certaldo dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30.

Prato dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15

Grosseto, Arezzo, Siena dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30.

Piombino e Isola del Giglio dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30.

Pistoia dalle 6.30 alle 9 e dalle 16 alle 19.

Montecatini dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 15.

Livorno, Isola d’Elba e Funicolare di Montenero dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 12 alle 15.

Pisa dalle 6 alle 08.59 e dalle 17 alle 19.59.

Lucca dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 15.

Massa-Carrara dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20.

Fuori da queste fasce di garanzia la regolarità del servizio dipenderà dal grado di adesione allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero ad Autolinee Toscane del 30 maggio 2022, indetto da COBAS Lavoro Privato e Fast Confsal, è stata del 18,32%.

Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le info pubblicate sui nostri canali social: Twitter: @AT_Informa ; Facebook: Autolinee Toscane.

Lo sciopero è stato indetto per protestare contro l’assunzione di personale con contratti a termine e tramite agenzie interinali, differenze salariali tra i lavoratori all’interno delle proprie residenze di lavoro, esternalizzazione dei servizi, sistema informativo e comunicativo aziendale, condizioni di lavoro, relazioni industriali.

