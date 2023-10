TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, DA NOVEMBRE MODIFICHE AI SERVIZI URBANI E EXTRAURBANI

Saranno tagliati complessivamente 670 mila chilometri. Le principali modifiche

PISTOIA. [a.b.] Dal 1° novembre 2023 Pistoia avrà una nuova rete urbana ed extraurbana per migliorare il servizio di trasporto pubblico, grazie al lavoro congiunto sviluppato con la Regione Toscana e le amministrazioni comunali coinvolte. Una nuova fase di trasporto pubblico locale che comporterà in provincia di Pistoia un taglio complessivo di 670 mila chilometri con modifiche che implicheranno minori coperture di itinerari da parte degli autobus di Autolinee Toscane con una conseguente rimodulazione degli orari ed un impatto particolarmente accentuato sulle colline e le zone periferice.

Ecco le maggiori novità.

La Linea 4 collegherà la zona industriale con la parte di Pistoia Ovest transitando dalla Stazione ripercorrendo i percorsi delle linee 3 e 7-M, soppresse dal 1° novembre 2023. La linea 5 non transiterà più dal villaggio San Biagio, il cui capolinea è a 200 metri da viale Adua da dove passa la linea 15. Coprirà i percorsi delle linee 1 e M, soppresse dal 1° novembre 2023 nella zona del Parcheggio Stadio o Piazza Oplà.

Novità sarà la nuova linea 8 che comprende la vecchia linea H (servizio Ospedale) e una parte della linea 1 (Cimiteri e Porta San Marco); è l’unica che continuerà a transitare dalla parte più centrale. Pescia avrà una nuova circolare: la CP.

Sempre dall’1 novembre la SVP come nuova linea raggrupperà le linee P804, P805, P806, P858, che saranno soppresse: unirà Pescia con Lanciole, Calamecca e Casa di Monte.

Passando alle linee extraurbane la n. 24 Pistoia – Valdibrana – Fiano si prolunga fino alla Stazione Ferroviaria (piazza Dante); per la linea 27-28 viene rimodulato il percorso: ogni corsa che parte da San Francesco percorre Candeglia – Santomoro – Lupicciano ed al ritorno solo Lupicciano.

La linea 808 sarà la nuova circolare di Montecatini che collega Montecatini Stazione a Montecatini Alto a frequenza oraria. La 51PQF avrà una nuova attestazione a Firenze T2 Guidoni e non più all’Hub Vittorio Veneto. La linea 56 è stata soppressa nella tratta di Collina Vecchia.

Questo percorso sarà sostituito da un nuovo servizio a chiamata pensato principalmente per favorire gli spostamenti di persone anziane. Tale servizio permetterà all’utente di prenotare la corsa, attiva nella fascia oraria 9-12,30 e 15-18, il giorno prima per il giorno dopo telefonando ad un apposito numero del gestore.

Alcuni orari delle linee 12, 13, 14, 25, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 65, 70, 73, 701, 702, 703, 855, sono stati rimodulati (vedi: https://files.at-bus.it/s3fs-public/documents/linee%20urbane%20rimodulazione%20orari.pdf ).

Info maggiori: https://www.at-bus.it/it/modifichealserviziopistoia