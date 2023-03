TRE INCONTRI PUBBLICI SUL NUOVO PIANO STRUTTURALE

Gli appuntamenti sono per martedì 7, 14, 21 marzo, sempre alle 21, in tre diversi spazi del territorio comunale. Si parte dal circolo Acli di Masiano, poi a Cireglio e quindi in Palazzo comunale

PISTOIA. Tre appuntamenti per presentare le linee guida del nuovo Piano Strutturale che proietterà Pistoia nel 2030. È quanto previsto dall’Amministrazione comunale per i martedì 7, 14, 21 marzo, sempre alle 21, in tre diversi spazi del territorio comunale: una serata sarà dedicata alla piana, una alla collina e una alla città e ad alcuni territori specifici. Saranno presenti gli amministratori e i tecnici.

Il Piano Strutturale è lo strumento urbanistico fondamentale per individuare le strategie di sviluppo e tutela del territorio, che a breve inizierà il suo percorso istituzionale per giungere alla fase di adozione da parte del consiglio comunale. In particolare, quindi, saranno illustrate le linee programmatiche e gli indirizzi strategici, i temi emergenti e gli obiettivi per il governo del territorio nei prossimi dieci anni.

Dopo l’adozione, il Piano sarà pubblicato in visione per 60 giorni, durante i quali chiunque potrà presentare osservazioni da valutare prima dell’approvazione definitiva.

All’incontro di domani martedì 7 marzo, al circolo Acli di Masiano, sono invitati a prendere parte gli abitanti delle zone di Pontenuovo, Santomato, Chiesina Montalese, Nespolo, Chiazzano, Bonelle, Ramini, La Stella, Bottegone, Ponte alla Pergola, Piuvica, Lo Sperone, Cason dei Giacomelli, Chiodo, Badia a Pacciana e Canapale.

Quello di martedì 14 marzo, alla sede della Croce Rossa di Cireglio, è per gli abitanti di Castagno, Il Signorino, La Cugna, Sammommé, Spedaletto, Collina, Iano, Baggio, Villa di Baggio, Valdibrana, Lupicciano, Bussotto, La Torre, Santomoro, Ponzano, Le Pozze, Cireglio, Villa di Cireglio, Le Piastre, Pracchia, Orsigna, Le Grazie, Casa Marconi, Cassarese, Statigliana, San Felice, Saturnana, Villa di Piteccio e Piteccio.

L’appuntamento di martedì 21 marzo in Palazzo comunale è per Gello, Sarripoli, Torbecchia, San Vito, Arcigliano, Campiglio, Candeglia, Spazzavento, Barile, Pontelungo e per la città.

Tutte le informazioni utili si trovano sulla pagina web del Comune dedicata al Piano Strutturale e al Piano Operativo al link https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/partecipazione/piano-strutturale-e-piano-operativo.

