Le ordinazioni di Giulio Vannucci, Michele Di Stefano e Stefano Giacomelli si terranno stamani in Cattedrale. E stasera l’ingresso del nuovo parroco di Santa Maria a Colonica

PRATO. Tre nuovi diaconi per la Diocesi di Prato. Si tratta di Giulio Vannucci, Michele Di Stefano e Stefano Giacomelli. Per i primi due il diaconato sarà transeunte, ovvero transitorio, in attesa dell’ordinazione sacerdotale, il terzo è un laico che diventerà diacono permanente.

Le ordinazioni avverranno per le mani del vescovo Giovanni Nerbini oggi sabato 18 novembre alle ore 10 nella cattedrale di Santo Stefano. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Tv Prato.

Giulio Vannucci, ha 36 anni, è pistoiese e fa parte della comunità dei Ricostruttori nella Preghiera che risiede a Villa del Palco. È laureato in Lettere e in Scienze della formazione primaria. Sta studiando alla facoltà teologica dell’Italia centrale ed è in cammino verso il sacerdozio.

Anche Michele Di Stefano, 39 anni, è un seminarista. È nato a Gela e dopo un passato da Carabiniere ha deciso di entrare in Seminario a Prato. Ha conseguito il baccellierato in Sacra Teologia nella Facoltà di Firenze.

Come detto, Stefano Giacomelli diventerà diacono permanente. Ha 40 anni, è sposato con Marta ed è padre di Lorenzo. Presta servizio alla parrocchia di San Bartolomeo a Coiano, insegna religione alla scuola San Martino e a Santa Caterina, è direttore dell’apprezzato coro gospel Joyful voices.

Nella giornata di oggi sabato 18 novembre c’è un altro importante appuntamento in Diocesi. Alle ore 21 don Everardo De Almeida Silva fa il suo ingresso come nuovo parroco di Santa Maria a Colonica.

La celebrazione è presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini. Don Everardo, 47 anni, di nazionalità brasiliana, è stato ordinato a Prato nel 2015.

[diocesi di prato]