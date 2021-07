TRENTANOVE MILIONI DI EURO IN ARRIVO A PISTOIA PER TRE PROGETTI

Pubblicati gli esiti del bando per il programma PinQua. Il sindaco Tomasi: “Ce l’abbiamo fatta!”

PISTOIA. [a.b.] Trentanove milioni di euro per Pistoia: sono stati ammessi al finanziamento del Programma nazionale della qualità dell’abitare (PinQua) del Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibile tutti e tre i progetti di riqualificazione urbana presentati dal comune di Pistoia (su 271 proposte selezionate in Italia). L’obiettivo del bando è quello di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale.

“I progetti – scrive il sindaco Alessandro Tomasi – riguardano il recupero di oltre 200 alloggi popolari (zona Fornaci, ndr) e interventi lungo 50 chilometri di strade comunali, con risanamenti stradali, parcheggi, piste ciclabili; il recupero delle mura urbane con la realizzazione di zone verdi, camminamenti e parchi urbani nelle aree vicine; il recupero dell’area Ex Ricciarelli”.

“Grazie a chi ha lavorato a questo ambizioso progetto per il futuro di Pistoia. Una vittoria per la nostra città! Una vittoria per tutti! Ora – conclude il sindaco – gambe in spalla e al lavoro, perché la strada è lunga, ma è quella giusta”.

Leggi: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr/pinqua_progetti_riqualificazione