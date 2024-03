tribunale del riesame. GIUDICATE, FRATELLI. E CHE LO SPIRITUS LEGIS DISCENDA, VI ISPIRI E VI GUIDI!

Oggi a Pistoia si decide se vale di più una norma costituzionale o il desiderio di vendetta della procura contro l’unico quotidiano libero dell’intera area metropolitana se non addirittura della Toscana, un giornale perseguitato anche dall’Ordine dei Giornalisti a cui si rifiuta di baciare la pantofola

Un passo avanti e 77 anni di passi indietro

DEMOCRAZIA E GIORNALISTI

QUELLI VERI VANNO IMBAVAGLIATI

Quando la foto che vedete qua sopra fu scattata, essendo io nato il 4 giugno del 1947, avevo poco più di sei mesi di vita: per l’esattezza 6 mesi e 18 giorni. Oggi, 12 marzo 2024, a distanza di 76 anni, 2 mesi e 21 giorni, la storia ha fatto un balzo indietro e siamo tornati ai tempi infami in cui le «autorità costituite», care alla Gip Patrizia Martucci, osano rimettere in dubbio, per l’autorità del loro incontrollato autoritarismo, le libertà fondamentali e i diritti universali degli esseri umani. Oggi, 12 marzo 2024, il Tribunale del Riesame di Pistoia (Alessandro Buzzegoli, presidente; Paolo Fontana e Alessandro Azzaroli, giudici), alle 13, in Aula Signorelli (salvo spostamenti a San Mercuriale), si riunirà in camera di consiglio per decidere se il sequestro della testata giornalistica Linea Libera (“Grillo Parlante” scomodo per il malaffare pistoiese) deve essere confermato o meno. Eravamo già stati chiusi lo scorso anno; e il primo Tribunale del Riesame (Stefano Billet, presidente; Pasquale Cerrone e Jacqueline Monica Magi, giudici) aveva smentito le farneticazioni sofistiche del terzetto procurale Coletta-Curreli-Contesini. I tre non si arresero. Ossessionati dalla volontà di soffocare la libertà di critica, cronaca, commento, satira, opinione, diffusione di prove incontestabili del fatto che a Pistoia «il re è nudo», ricorsero in Cassazione. Che si è pronunciata, recentemente, con una sentenza scritta (e poi Coletta dice che le «prossimità sociali» non contano…), a quanto mi riferiscono, da un giudice che a Pistoia è stato presente e ha lavorato diverso tempo. Non c’era nessun altri che lui per decidere com’è stato deciso? È un caso? Ma quanti casi, a Pistoia, gente!

Tutto ciò che vedo, a prescindere dalle idee di Tom Col, lo dico, lo commento e ne parlo. Proprio a Pistoia, cari massoni e opusdeisti, ieri fascisti e oggi cattocomunisti del soldo e degli interessi economici anche oscuri. E anche in questo caso lo farò; come ultimo atto di uomo e giornalista libero prima dell’imbavagliamento, che è un onore per chi professa la dottrina della verità: e un disonore immondo per chi elimina gli avversari alla maniera di Navalny, nato come me il 4 giugno.

Il problema centrale di Pistoia è la procura della repubblica di Pistoia. Lo è sempre stato fino dal tempo di Giuseppe Manchia, che dirigeva il concerto quando nel 1967 iniziai a fare il giornalista. Ha continuato ad esserlo, indefettibilmente, fino a ieri: e vedremo come si comporterà oggi questa capitale della cultura.

L’orizzonte è oscuro. E lo è, perché, stando alle informazioni che tutti sappiamo e nessuno dice nell’omertà della più bell’acqua, c’è del marcio in Danimarca.

Tommaso Coletta. È a Pistoia, promosso capo, nonostante i suoi trascorsi di dubbia chiarezza. Abbiamo un procuratore capo, che si rifiuta di intercettare la sorella del suo capo Luca Turco, cugino della presidente dell’ordine degli avvocati pistoiesi, Cecilia Turco.

Coletta si presenta e strilla che lavorerà per la «gente comune». Niente di tutto ciò. Ignora i residenti di Vicofaro, oppressi dai clandestini (quelli, sì, veri: non io giornalista di nome e di fatto) e fa arrestare giornalisti (me) e vigili urbani (Gatto di Montecatini, Turelli di Agliana) su una serie di indecenze indegne con intercettazioni e abusi d’ufficio di cui vorrei parlare a Genova, con lui – Coletta – come mio accusatore, per arrivare a far vedere che la sua gestione della giustizia penale è una conclamata vergogna. Almeno questa è la mia opinione.

Nella Piana si può morire di cancro; e di cancro anche a Casale per il cloruro di vinile. Ma Tom non vede e non fa vedere nulla alla sua sostituta Linda Gambassi, che archivia la “camera a gas” di via Tobagi tanto cara al sindaco Betti.

Giuseppe Grieco. È a Pistoia da prima del duemila. Vi si è accasato. Grazie a questa sua familiazione, può avere gli occhi anche su tutto il tribunale civile, perché sua moglie – se è come mi dicono –, Vera Cardella, funzionario giudiziario F1, lavora nel settore civile del tribunale; un complesso giudiziario sotto l’alta tutela e patrocinio del presidente Maurizio Barbarisi, che è a conoscenza del fatto che la presenza di due persone (Claudio Curreli, sostituto; e Nicoletta Maria Caterina Curci, sua moglie, nelle esecuzioni) collide con le norme del diritto. Eppure Barbarisi scrive, per ben due volte, che il Csm-Consiglio superiore magistratura, non ha niente da dire in proposito e… tutto va ben, madama la Marchesa.

Grieco non mi ama particolarmente, perché nel processo fasullo messo in ponte da Renzo Dell’Anno contro il luogotenente non-addomesticabile Sandro Mancini, contrariamente ai suoi desiderata, io ho seguito e fatto seguire, sul mio giornale, tutto l’iter sia in primo grado che in appello.

Un’esemplare suonata contro la boria procurale pistoiese. Nazione, Tirreno e Tvl, salvo se altri, zitti e cheti sugli attenti. I giornalisti albigian-albigesi-alboini sono questi: e così ottengono più soffiate dai sostituti e dagli uffici giudiziari (Tirreno più furbo, Nazione più allocca).

A me Grieco – che spulcia indecorosamente le telefonate private con mia figlia e mia nipote – archivia lo stalking dei vicini di Lecceto che mi segano il condotto di Publiacqua; e trattiene nel cassetto, da ben due anni, un loro intervento in ipotesi di sequestro di persona/e e/o di violenza privata.

Quando non sa che fare, Grieco scende perfino in camera di consiglio, dal giudice Alessandro Azzaroli che, da Grieco amorevolmente sospinto, trasforma un’ammenda di 150 € di minchiate in 15 giorni di carcere. Capito bene? Anche qui si vede cosa significa il principio della proporzionalità della pena. Un esempio da manuale.

Grieco non viene in aula per cose serie, ma scende da Azzaroli per una stupidata da 150 € di ammenda. E a proposito di Azzaroli: sei mesi fa si riservò per una questione di camera di consiglio e – dacché mi risulti – non ha ancora trovato il tempo di farsi sciogliere le doglie del parto. È sufficiente?

Claudio Curreli. In Calabria fa condannare padre Fedele Bisceglia per violenza carnale a una monaca poi risultata teste inaffidabile in quanto psichicamente disturbata e instabile.

Il tribunale di Salerno lo salva dalla condanna nonostante emerga che Claudio, lo scout con la mania di aprire i confini a tutta l’Africa, clandestini in primis, ha nascosto (violazione dell’art. 358 cpp?) un fascicolo che, in Cassazione, salta fuori e scagiona in pieno il religioso vittima del solerte shardana.

Curreli lavora con la moglie sotto lo stesso tetto (vedi sopra) e, disobbedendo alle leggi dello stato, lavora contro lo stato, la sua Costituzione e le sue leggi. Bell’esempio dell’art. 54 Cost., ma è intangibile (come da Barbarisi).

Gli vengono affidati anche processi penali di maltrattamenti-disabili alla Maic, pur se conosce molto bene don Luigi Egidio Bardelli detto Manone, patriarca di Tvl, dove Curreli compare con insolita frequenza. E tutto tace.

Linda Gambassi. Viene dal Valdarno e imperversa anche lei. Come? Non facendo assolutamente niente – o forse obbedendo alle logiche oscure del malaffare dell’inceneritorismo oltranzista.

Lascia perire (per prescrizione) l’indagine per cui la Piana ha lottato. Dal basso profilo di Renzo Dell’Anno, al muto silenzio degli ambientalisti, ignorati da Coletta, che impedisce la piena attuazione degli accessi agli atti per valorizzare (parola del Signore) l’attuazione della Legge 241/90.

Personalmente le chiedo di farmi avere dal Comune di Agliana un a lettera anonima che puzza di complotto e che ha violato la mia personale corrispondenza: ma lei risponde (e fa archiviare) motivando il tutto col dire che «non le fornisco nemmeno la fotocopia della lettera richiesta».

Alla faccia della logica! Se la lettera la avessi avuta, non mi sarei rivolto a lei per averla, o sbaglio? Ma questa è la giustizia a Pistoia. Col bollo augusto di Coletta.

Luisa Serranti. È in magistratura dopo essere fuggita dall’Agenzia delle Entrate. Ha vinto il concorso? Non mi risulta. Mi dicono, al contrario, che sarebbe entrata perché le hanno accolto un ricorso amministrativo.

Pur venendo dall’Agenzia delle Entrate, mi ha fatto archiviare una serie di false testimonianze, rese dal segretario del Comune di Quarrata, dall’ufficio ragioneria e da altra gente. Un vero malaffare. Buon viaggio a Pisa, visto che la Luisa sembra in partenza per atterrare là.

Leonardo De Gaudio. Era un bravo ragazzo, mi dicono, all’inizio. Poi ha imparato la pistoiesità. Sembra che al suo attivo abbia la scriminazione del sindaco Betti sugli atterraggi dell’area del Carbonizzo di Fognano. Come Tiresia, Leonardo deve aver visto per caso Pallade nuda al bagno ed è rimasto cecato. E non dico altro.

A me personalmente cosa ha fatto? Semplice: quando il mio cellulare era sotto sequestro cautelare e in intangibile custodia alla caserma dei CC di Quarrata sotto gli occhi del luogotenente Salvatore Maricchiolo, ha chiesto a Curreli (e ne ha ottenuto il permesso: evidentemente le «prossimità sociali» non contano…) di ficcare il naso nel mio telefonino per farsi gli affari suoi, puoi conclusi con l’arresto delle vigilesse di Agliana. Tutti sanno tutto e tutti tacciono: ma questa non è mafia, secondo voi?

Luigi Boccia. Dopo il caso Pipitone piove a Pistoia. Il comandante dei vigili, Giuseppe Napolitano, gli fa avere la residenza in un appartamento senza porte e senza finestre. Si vede che ci sta più arieggiato. Per cosa? Perché in tal modo, questo signore di Ottaviano (salvo errori) può togliere dall’asilo la figlia della vigilessa Tormentoni e metterci la propria. Prima il capo, dopo la plebe!

Insieme a tutta la procura di allora, Boccia tifa per il Napoli e si ritrova con il comandante Napolitano al Club del Napoli di Pistoia. Qualcuno dice che vanno perfino in missione sportiva all’estero (mi pare Inghilterra) in aereo, a veder giocare la Signora Partenope.

Quando Napolitano mi querela per diffamazione, Luigi Boccia dirige il concerto. È a lui che viene affidato il caso; ed è lui (amico personale del Napolitano, che nel frattempo si è fatto anche il confino a casa sua per il processo degli Untouchables di Grieco) che mi fa finire in aula con Luciano Costantini, poi presidente del tribunale di Livorno, ma amico personale, pur’egli, del Napolitano in quanto appassionato frequentatore del Club del Napoli.

Chiara Contesini. È la più giovane e – se permettete – la meno preparata, almeno per quanto posso aver capito come professore anche universitario.

A volte la Chiara dà l’idea di non aver discusso nemmeno la tesi: ma forse è solo perché di ciò che tocca il più delle volte non legge niente o quasi; o, se legge, non legge bene o non arriva a capire. Alla fine dovrò dimostrarla in aula, questa sua evidente défaillance. È, comunque, ben allineata al modus operandi pistoiese – che, in buona sostanza, combacia con la famosa trilogia del «credere, obbedire, combattere».

Oggi, ore 13, dunque, l’insaziabile fame da Erisìttone di Coletta porta in aula il Tribunale del Riesame per la seconda volta.

Vedremo se siamo tornati all’ante-Costituzione (negazione della libertà di stampa: fascismo tanto detestato da tutti) o se invece, ri-fascistizzando a tutto campo il presente, il Riesame darà ragione a Coletta e alle sue «fisime paturniali»: come quando, dopo che De Nicola ebbe firmata la Carta, quel brav’uomo di De Gasperi preferì vedere varata la legge 47 del 1948 che, rispetto all’articolo 21 della Costituzione («La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure»), gli permise di fare pelle di becco di Giovannino Guareschi. Il potere non vuole giornali e giornalisti: vuole carta da parati e servi a testa china!

Su questi presupposti vive, si sviluppa e cresce una categoria di gazzettieri sciocchi (i giornalisti, appunto) che nel 63 fecero approvare la legge 69 (nomen omen) istitutiva dell’Ordine oggi in mano a gente come Carlo Bartoli o Giampaolo Marchini, falsificatori di fede sinistra e persecutori di chi – come me – è ben più vecchio di loro in una professione che oggi non è professione, ma, come si vede dalle inchieste di Perugia, puro culilinguo di bande scatenate di magistrati da procura “ad omnia parati”.

Vedremo se il Riesame apprezza e valuta di più la norma costituzionale («La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure») oppure due leggi, di rango assai inferiore, inventate dai politici per cementare la bocca a chi non deve raccontare i fatti del re nudo.

Il riesame – aldilà delle pressioni che riceverà o che avrà già ricevuto dal trio procurale – si ponga anche una domanda: può dirsi certo, aldilà di ogni ragionevole dubbio, che io sia un giornalista abusivo e clandestino o più di me lo sono tutti i neri di Vicofaro protetti da Coletta & C. che ambiscono a farmi fare la fine di Navalny?

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]

Per difenderci da Procura e Tribunale siamo stati costretti a costituirci in «Comitato Perseguitati e Vittime» e stiamo rapidamente crescendo. Senza dubbio un successone per Coletta e compagni.