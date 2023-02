troppo duro. ANCORA SULL’INTERROGATORIO DI GARANZIA DELLA TURELLI E SULLA STAMPERIA COPIA-INCOLLA DI UNA PROCURA SUCCURSALE DELLA “JOHANNES GENSFLEISCH ZUM GUTENBERG” DI MAGONZA

Il Tirreno e Donati battono La Nazione che non ha la notizia della Turelli neppure stamattina. Preferenze procuratorie? Si ha l’impressione che la superiorità stessa di Pistoia discenda da una sorta di volontà biblica in virtù della quale…



LA GENTE APRE LA BOCCA, CIANCIA E PARLA

MA LA GIUSTIZIA, QUA DA VANNI, INTARLA

Come Donna Imma Polese del Castello delle cerimonie, è il caso di dire ai soggetti (senza diritto di parola) al potere della procura di Pistoia: «Cari špósi del giudice naturale, con tutto il cuóre, vi auguro cento anni di vita felice, tutta vissuta in buona salute e senza mai dover vedere una sola delle bustacce verdi figlie del copia-incolla dei sostituti!». Già. perché a ben vedere, non è che dal terzo piano escano documenti chiari, scritti in italiano, ben motivati e tali da presentare formulazioni determinate di cosiddetti capi d’imputazione precisi. Il più delle volte si assiste a quella che Vittorio Sereni, poeta perlopiù ignoto, definiva una «assurda ripetizione dell’essere»: il copia e incolla di indegni documenti informatici, cuciti non con preziosi fili di seta o degni fili di cotone di buona qualità, ma mal suturati con un rozzo spago da insaccati di Norcia. Anche questa è una conquista dell’informatizzazione della giustizia: che a Pistoia è a quota zero. Per intenderci, essa non è mai stata realizzata e quando si infila il naso in un fascicolo, non è raro trovare di tutto, di più, di inatteso – e a una seconda volta è persino possibile rendersi conto e vedere che qualcosa si è volatilizzato.

Questo è lo stato non dell’arte, ma dell’inerte, parola che appunto deriva dal prefisso di negazione in- più la parola arte in forma apofònica a/e.

Per chi avesse bisogno, mi dichiaro disponibile – pur essendo generosamente stato definito stalker – a tenere corsi gratuiti di aggiornamento in lingua italiana ed elementi di filologia e glottologia, anche per chi mi ha definito pericoloso: infatti, per il bene comune, tutti sanno che, al contrario della procura pistoiese, io non sono vendicativo.

Torno sul tema interrogatorio Turelli, perché ieri sera (8 febbraio) alle 21:16 ho ricevuto il seguente messaggio:

«Il Donati è talmente favorito che ha fatto l’articolo ancora prima che la Turelli ricevesse la notifica dai Carabinieri di Agliana (8 febbraio ore 10). Il suo avvocato, Pamela Bonaiuti, aveva ricevuto la Pec ieri. E la richiesta di rinvio a giudizio sembra che sia un copia e incolla del precedente avviso dello scorso anno, su cui cambia solo la data»: davvero un grande sforzo per due magistrati che ci costano un occhio della testa.

Così ho dovuto concludere che è proprio vero: dato il fatto che, anche quando io fui liberato dagli arresti domiciliari grazie al tribunale del riesame, il Donati, l’uomo dalla capigliatura ormai di volpe argentata, ebbe (da qualcuno della procura, ovviamente) più notizie dei giornalisti della Nazione. Notizie che erano evidentemente sfuggite di mano (ma meglio di bocca): a un cancelliere? A un segretario di sostituto? O a un sostituto stesso o, eventualmente, a un Gip? Chissà!

E allora, da perfetto idiota (che non è una offesa, visto che significa, in origine, solo quisque de populo, cioè un qualsiasi cittadino privato) io mi chiedo, da duro di menta qual sono e incapace di intendere e volere come vogliono dipingermi agli occhi del popolo i tutori della Costituzione di Benigni e Mattarella; mi chiedo: qual è il motivo per cui la Turelli è sotto anche per “violazione di segreto d’ufficio”, mentre tale imputazione neppure sfiora i magistrati che, di volta in volta, soffiano generosamente nelle orecchie, avvòlte di ormai argentei corimbi di un Massimo Donati?

O la legge è uguale per tutti – e allora Coletta deve svegliarsi e provvedere in merito per un Curreli che lavora indebitamente nello stesso tribunale della moglie; che adopera la sua mail istituzionale, claudio.curreli@giustizia.it, per fare gli affari suoi di capo-scout e addetto stampa dell’Agesci; che si sbilancia per “aprire la terra” ai clandestini in nome di una giustizia legale, ma solo di suo esclusivo gradimento; che si convince della colpevolezza della gente senza avere svolto indagini degne di tal nome, e quindi, dopo aver violato l’art. 358 cpp; e poi Coletta deve svegliarsi anche per i suoi pupilli De Gaudio e Serranti, quantomeno poco accurati nel rispettare i diritti della difesa altrui: oppure il procuratore capo deve dirci chiaramente che non è vero che lui vuole lavorare per la «gente comune», ma che si è sbagliato quando lo aveva dichiarato al servizievole Massimo Donati al momento di farsi intervistare per Il Tirreno.

Soprattutto il pubblico ministero Coletta meglio farebbe, a nostro parere, se si astenesse dal promulgare circolari di semi-secretazione di atti che hanno tutti i requisiti di collisione con i diritti dei sudditi. Sto parlando di quella con cui si negano i diritti di copia dei fascicoli alle cosiddette persone offese in caso di richiesta di archiviazione da parte di uno qualunque dei suoi sostituti: la famosa n. 574/2 del 14/3/22); o dell’altra, precedente, che i suoi sostituti non hanno mai preso neppure in considerazione: la famosa 2047/2020, emanata il 10 dicembre e subito ignorata passando a Donati notizie riservate…

Davvero, allora, Pistoia fa repubblica a sé. E diventa quasi impossibile viverci, perché i pistoiesi della procura, del penale e del civile, superano tutti gli altri magistrati della terra in «sui ipsius intelligentia» (si comunichi tradotta all’avvocata Elena Giunti che ignora il latino).

In altri termini si ha l’impressione che la superiorità stessa di Pistoia discenda da una sorta di volontà biblica in virtù della quale:

se nasci con un certo cognome che non sia Turco, Agnelli, Aveta, Perrozzi, Galardini, vari di sindaci, Tricche Berlicche, Nesti e simili, nasci con il peccato originale di essere colpevole a prescindere; e perfino il giudice Gaspari dà più retta e ragione ai propri colleghi sostituti, che a un organo sovraordinato – il tribunale del riesame – che li ha vergognosamente smentiti. In altre parole nascono destinati al fuoco eterno; se nasci, invece, con uno dei cognomi succitati e/o simili e/o equipollenti, allora per te si apre l’annunciazione di Antonello da Messina e sei ope procurae una Virgo sine labe originali concepta.

Mi spiace tanto, Federico, carissimo mio allievo e fervente credente. Anche questa è una prova certa che dio non c’è, non c’è mai stato, non ci sarà mai.

O da Mattarella in giù si salverebbe, tra i magistrati, solo quell’esigua percentuale del 3-4 % che non iscritta alla Anm, associazione nazionale magistrati.

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]

Torneremo ancora sui figli di Adamo e sulle Vergini di Pistoia protette dalle disposizioni – a nostro parere arbitrarie – delle negazioni contenute nelle circolari del Pm capo Coletta