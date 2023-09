TROPPO NERI, A VILLA GIAMARI LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI SAVERIO TOMMASI

L’appuntamento è per martedì 5 settembre ore 21,15 nel parco di piazza Don Milani, 1. Dialogherà con l’autore il giornalista del Corriere Fiorentino, Giorgio Bernardini

MONTEMURLO. Dopo la pausa agostana, martedì 5 settembre ore 21,15 nel parco di Villa Giamari (piazza Don Milani, 1- Montemurlo) ritornano le presentazioni editoriali della “Montemurlo estate”, curate dall’assessorato alla cultura. Sul palco salirà il giornalista fiorentino Saverio Tommasi, autore di “Troppo neri” (ed. Feltrinelli, 2023) intervistato da Giorgio Bernardini del Corriere Fiorentino.

Tommasi racconta un diverso che fa paura senza motivo. Il libro racconta storie di chi è nato in Italia, ma non ha i diritti degli altri cittadini, e di chi arriva da luoghi di sofferenza. C’è una sola regola fra gli immigrati in partenza: “Non si inizia mai un viaggio insieme a un congiunto”.

Troppo rischioso per due fratelli, per un fratello e una sorella, impensabile per un marito e una moglie. Oltre ai migranti che affrontano viaggi spietati e pericolosi, esistono anche le seconde e terze generazioni. Ragazze e ragazzi arrivati in Italia piccolissimi, senza conoscere i Paesi in cui sono nati se non nel racconto delle famiglie, o semplicemente nati sul nostro suolo.

Ragazzi e ragazze senza cittadinanza, senza passato, troppo neri per essere considerati italiani, o troppo italiani per essere considerati nigeriani, etiopi o afghani.

L’immigrazione ha tanti volti e sono tutte persone. Scardinando i luoghi comuni, così come fa sempre nel suo lavoro di giornalista, e senza mai perdere tenerezza o lucidità, Saverio Tommasi racconta alcune di queste storie vere, drammatiche ma anche piene di vita e di speranza, insieme al fotogiornalista Francesco Malavolta, che accompagna queste narrazioni con le sue fotografie intense, frutto di molti anni di lavoro in viaggio per il mondo. L’ingresso alla serata è libero e gratuito

Saverio Tommasi è nato e vive a Firenze. È giornalista e autore di reportage e inchieste in Italia e all’estero, lavora a Fanpage.it.

