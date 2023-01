TROUPE DI RAI 1 A PISTOIA PER LE RIPRESE DI UNA PUNTATA DI  “PAESI CHE VAI”

Da martedì 31 gennaio a venerdì 3 febbraio previste modifiche alla viabilità

PISTOIA. “Paesi che vai”, storico programma di Rai 1 dedicato alla valorizzazione dei territori, alle bellezze artistiche, culturali e paesaggistiche italiane, fa tappa a Pistoia. Per quattro giorni, da martedì 31 gennaio a venerdì 3 febbraio, la troupe della Rai sarà in città per le riprese di una puntata del popolare programma patrocinato dal Ministero della Cultura e condotto da Livio Leonardi, in onda tutte le domeniche mattina sul primo canale.

Dopo i sopralluoghi dei giorni scorsi, le telecamere Rai saranno dunque in città martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, impegnate in una serie di set che interesseranno piazze e monumenti del centro storico.

Completate le riprese e definita la programmazione, la produzione di “Paesi che vai” comunicherà la data in cui verrà mandata in onda la puntata su Pistoia.

Per agevolare le riprese, nei prossimi giorni sono previste alcune modifiche alla viabilità.

In via della Torre, nel tratto tra via Roma e via dell’Acqua, dalle 13.30 alle 16.30 del primo febbraio sarà vietata la sosta, con rimozione forzata. In via della Madonna, nel tratto antistante la chiesa della Madonna, e in via Vitoni, nel tratto adiacente la chiesa della Madonna, dalle 8 alle 12:30 del primo febbraio, divieto di sosta con rimozione forzata. In piazza del Duomo, dalle 8 alle 18.30 del 31 gennaio, 2 e 3 febbraio, e dalle 14.30 alle 18.30 del primo febbraio, non dovranno essere presenti mezzi, in sosta o in transito.

In via della Madonna, nel tratto antistante la chiesa, sarà vietato il transito dalle 8 alle 12.30 del primo febbraio; in via Cavour, nel tratto antistante la chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, dalle 8 alle 10 del 2 febbraio, saranno in vigore divieti di sosta con rimozione forzata e di transito.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]