TRUFFA UN’ANZIANA FINGENDOSI UN TECNICO DEL COMUNE

La donna, 81 anni, è stata raggirata da un uomo che si è fatto consegnare incautamente una scatola contenente vari monili in oro fuggendo poi dalla abitazione

PRATO. Attorno alle ore 11,00 di martedì 9 gennaio, una Volante della Questura di Prato è intervenuta in via Ada Negri dove una residente di 81 anni, aveva segnalato alla Centrale Operativa di essere stata truffata da uno sconosciuto.

Nella fattispecie, la signora riferiva che un uomo, verosimilmente italiano, si era presentato presso la sua abitazione fingendo di essere come un tecnico del Comune con il pretesto di fare degli accertamenti all’interno dell’appartamento. L’anziana, incautamente, faceva entrare l’uomo, il quale, nel corso della sua presenza nell’appartamento, utilizzava uno strumento digitale asserendo che fosse necessario per misurare la planimetria della casa.

In questo frangente, questi chiedeva all’anziana se all’interno dell’abitazione vi fossero oggetti in metallo prezioso in quanto, se presenti, avrebbero potuto arrecare danno allo strumento elettronico. La donna consegnava dunque all’uomo una scatola contenente vari monili in oro, che l’uomo prendeva per poi lasciare in fretta l’abitazione.Solo a questo punto l’anziana, rendendosi conto di aver subito un raggiro, allertava le forze di Polizia.

La Questura richiama l’attenzione dei cittadini, in particolare degli anziani e delle persone appartenenti alle fasce meritevoli di maggiore attenzione, sui rischi di raggiri da parte di malintenzionati senza remore che approfittano delle circostanze per porre in essere insidie ai beni ed agli effetti personali ed invita a non fare affidamento sul conto di persone che si palesino genericamente come appartenenti ad enti od uffici di varia natura

La Questura invita altresì le vittime di truffa ad allertare il numero di emergenza 112 NUE, al fine di consentire il tempestivo intervento delle Forze di Polizia, per prevenire ed impedire simili episodi delittuosi.

