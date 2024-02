TRUFFE AGLI ANZIANI: SEI INCONTRI INFORMATIVI PER PREVENIRLE

L’iniziativa sarà ospitata negli Spazi Incontro dedicati alla Terza età

PISTOIA. Al via, a partire dalla seconda metà di febbraio, sei incontri informativi per fornire agli anziani gli strumenti utili a evitare truffe e renderli così soggetti meno vulnerabili ai tentativi di raggiro. L’iniziativa è una delle azioni programmatiche del “Progetto di prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani” del Comune di Pistoia che, nei mesi scorsi, ha ottenuto un finanziamento di oltre 17 mila euro dal Fondo Unico Giustizia del Ministero dell’Interno attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con la Prefettura di Pistoia, a seguito del parere favorevole espresso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Questa azione si inserisce e va a potenziare “Socialmente”, il progetto di socializzazione dedicato alla terza età del Comune di Pistoia in collaborazione con le associazioni Auser Territoriale, A.n.t.e.a.s., Arciconfraternita Misericordia Pistoia, A.p.d. e A.r.c.i. Comitato Provinciale di Pistoia.

La Prefettura seguirà con molta attenzione l’iniziativa rilevante per tutto il territorio sotto il profilo della sicurezza pubblica e la tutela di coloro che appartengono alle categorie dei più vulnerabili.

«Gli incontri, progettati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Questura e l’associazione Aleteia, grazie al protocollo firmato con la Prefettura – sottolinea Anna Maria Celesti, assessore alle Politiche di inclusione sociale – saranno incentrati sull’analisi dei profili comportamentali e sui raggiri più diffusi, e offriranno suggerimenti su comportamenti da adottare nel vivere quotidiano per non cadere vittime di truffa, sia in casa che per strada.

La finalità è innanzitutto quella di rendere più consapevole la popolazione anziana, in particolare coloro che si trovano più isolati dal contesto sociale, parentale e urbano, e limitare la condizione di solitudine e fragilità in cui versano tanti anziani».

I sei incontri, guidati da professionisti di settore, si svolgeranno all’interno dei tre centri di socializzazione dedicati agli anziani presenti sul territorio. Ogni spazio ospiterà due incontri, tra loro complementari, che si focalizzeranno su due aspetti convergenti dello stesso tema: quello legale e quello psicologico.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa il questore Marco Dalpiaz ha rappresentato che «la Polizia di Stato, insieme ai colleghi dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, è quotidianamente impegnata in attività a favore degli anziani, una delle fasce deboli della nostra società. Tale impegno viene esercitato con la sensibilizzazione dei servizi di controllo del territorio, l’attività investigativa finalizzata a individuare e arrestare gli autori di tali reati, e anche con la partecipazione, insieme ad altri enti, a campagne di informazione preventiva come quella che si terrà a breve grazie a questo progetto».

I primi tre appuntamenti, promossi in collaborazione con la Questura di Pistoia, sono volti a fornire un approfondimento legale e ad assicurare congiuntamente protezione sociale e sostegno concreto agli anziani, attraverso la collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine.

Le tre date in programma sono mercoledì 21 febbraio alle ore 16 nello spazio L’Angolo in località Fornaci, giovedì 29 febbraio alle 16 all’Argine di Bonelle e giovedì 7 marzo, sempre alle 16, nello spazio di Vicolo de’ Baldi, in pieno centro storico.

La seconda serie di incontri, a cura di Aleteia, associazione che offre servizi per migliorare le relazioni e la vivibilità in genere e che coordina e gestisce le attività offerte da Rete Dafne per l’assistenza alle persone vittime di reato, si concentrerà maggiormente sulle implicazioni psicologiche per offrire un accompagnamento a coloro che evidenziano il desiderio di provare ad elaborare situazioni di sofferenza e di preoccupazione.

Gli appuntamenti si svolgeranno nel mese di aprile: lunedì 8 all’Angolo in località Fornaci, giovedì 11 nello spazio L’Argine a Bonelle, a conclusione l’ultimo appuntamento è previsto per martedì 16 a Vicolo de’ Baldi. I tre incontri si svolgeranno tutti a partire dalle 16.30.

«Siamo onorati – ha evidenziato Simone Stefani, presidente di Aleteia – di prendere parte a questo progetto che, oltre ai servizi di sostegno e supporto anche alle vittime di truffe offerto dal progetto Rete Dafne, ci permette di dare un contributo alla prevenzione di questo fenomeno.»

Il progetto per la prevenzione e il contrasto alle truffe agli anziani, che si concluderà ad agosto 2024, prevede ulteriori azioni sinergiche quali l’ampliamento del servizio di ascolto e informazione, il potenziamento dell’attività di trasporto da/verso i centri di aggregazione per anziani presenti sul territorio e infine, interventi di prossimità solidale e assistenza a domicilio.

Le attività svolte saranno oggetto di specifici report aggiornati, alla scadenza di ogni bimestre nonché di una relazione finale sugli esiti dell’iniziativa.

