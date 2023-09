TULLIO DE PISCOPO INFIAMMA CASALGUIDI!

SERRAVALLE. Per la serata finale della fiera che è giunta alla 138ª edizione, il comitato organizzatore ha pensato ad una chiusura col botto. Infatti il musicista Tullio De Piscopo è riuscito a far cantare e battere il tempo con le mani alle centinaia di persone presenti in piazza, trascinando tutti in un vortice musicale che ha liberamente spaziato dal jazz,al blues, al rock e alle canzoni senza tempo come”O sarracino.

Omaggio iniziale del concerto con Quando del fratello in blues Pino Daniele, per poi trascinare tutti i presenti nelle possenti vibrazioni dei tamburi di Stop Bajon.

Con una band formata da musicisti giovani Tullio De Piscopo ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei più grandi musicisti che abbiamo in Italia e uno dei migliori batteristi al mondo (basti ricordare che la celebre Libertango di Astor Piazzolla deve il suo ritmo alla batteria di De Piscopo).

Grande musica in piazza a Casalguidi quindi per un festos, allegro finale della tradizionale fiera.

[Gianluca Risi]