turismo. IN PROVINCIA IN CRESCITA GLI ARRIVI E LE PRESENZE, RIPRENDE QUOTA L’ESTERO CHE SUPERA QUELLO ITALIANO IN PRESENZE

Il turismo nell’ambito Pistoia e Montagna Pistoiese e in città. Un nuovo progetto per un turismo di qualità in natura. L’ambito si presenta alle fiere internazionali del turismo. Visit Pistoia, il portale ufficiale d’ambito rafforza la sua presenza. Crescono gli utenti: + 78,67 negli ultimi sei mesi

PISTOIA. L’Ambito turistico Pistoia e Montagna Pistoiese continua il suo cammino e conferma l’impegno per la valorizzazione del territorio e l’aumento dell’attrattività, grazie alle risorse messe in campo dalla Regione, nell’ambito del recente Avviso per la valorizzazione dell’immagine della Toscana.

Le azioni del progetto presentato dall’Ambito, in risposta all’avviso regionale, ribadiscono la volontà strategica di intercettare, nel territorio dei nove comuni (Pistoia, Serravalle Pistoiese, Agliana, Quarrata, Montale, San Marcello Piteglio, Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese, Marliana), un turismo di qualità, legato alle attività all’aria aperta e a tutte le possibili sfumature dello stare in natura, con il pregio della presenza della città d’arte di Pistoia, facilmente raggiungibile in auto, ma anche in treno.

Le iniziative sono portate avanti in collaborazione con l’agenzia Todo Media incaricata del servizio. Gli interventi sono dedicati allo sviluppo di percorsi di cicloturismo, per contribuire alla costruzione del PTO Prodotto Turistico Omogeneo Bike regionale e di un’offerta turistica competitiva, e alla valorizzazione di attività ed esperienze in natura, secondo la vocazione del territorio e con attenzione alla stagionalità.

Un’ulteriore iniziativa è quella di supporto alle azioni di valorizzazione dell’offerta dell’agenzia regionale Toscana Promozione Turistica, come la partecipazione alle manifestazioni fieristiche. Nel 2023 l’Ambito ha preso parte alla BIT di Milano e al f.re.e – Die Reise- und Freizeitmesse di Monaco di Baviera, dedicata al turismo all’aria aperta e al tempo libero. I prossimi appuntamenti saranno lo Sharing Tuscany a Montepulciano e il Salon Destinations Nature a Parigi.

Il progetto investe altresì sull’informazione e sulla comunicazione quali strumenti per incrementare l’attrattività del territorio e la reputazione del brand Visit Pistoia, proseguendo l’esperienza del portale d’ambito. Dall’ultima analisi del pubblico emerge un trend positivo specchio di un interesse in costante crescita, con 98.494 utenti complessivi e 226.710 visualizzazioni di pagina (+78,67% e + 75,90% rispetto a settembre 2022 – fonte: Analytics febbraio 2023). Per quanto riguarda le modalità di accesso al portale, il canale di traffico principale è la ricerca organica attraverso tutti i motori di ricerca, con l’80,8%, il link diretto con il 9,58%, i social con il 5,6% (fonte: Google Search Console febbraio 2023). Nei risultati di ricerca i link visualizzati relativi a Visit Pistoia negli ultimi 6 mesi sono stati 1,62 milioni (impressioni totali), con 49.170 clic (fonte: Google Search Console febbraio 2023).

Tale percorso si inserisce in un contesto favorevole, che vede in crescita il movimento turistico complessivo rispetto al 2021 nel territorio provinciale con un incremento superiore al 40% per gli arrivi e al 30% per le presenze. Nel comune di Pistoia crescono arrivi (+40,3%) e presenze (+33,98%) e si rileva un incremento significativo, sempre rispetto al 2021, degli stranieri che, in termini di giornate di presenza, superano gli italiani, migliorando anche il movimento del 2019. Questo secondo i dati del movimento turistico in provincia e nel comune di Pistoia, nel periodo gennaio-dicembre 2022, raccolti dall’Ufficio Turismo del Comune di Pistoia ed elaborati con il Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa dell’Università degli studi di Firenze.

[maggi — Ambito Pistoia e Montagna Pistoiese]