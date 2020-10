turismo. PISTOIA SI PRESENTA AL TTG TRAVEL EXPERIENCE DI RIMINI

PISTOIA. Sarà presente anche Pistoia al TTG Travel Experience, la fiera internazionale del turismo che dal 14 al 16 ottobre a Rimini propone le novità del mercato agli operatori del settore.

Lo stand allestito quest’anno da Toscana Promozione Turistica ospita, infatti, 5 dei 28 ambiti territoriali della Toscana e Pistoia è tra questi insieme a Pisa, le Terre di Siena, la Versilia e il Mugello.

«Il TTG Travel Experience è una grande vetrina promozionale per Pistoia – sottolinea Alessandro Sabella, assessore al turismo –, un evento importante, la prima fiera in presenza dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19, che può dare visibilità e ulteriore impulso a un settore portante della nostra economia locale. Pistoia, città d’arte dalla lunga tradizione, mette a sistema le antiche vie medievali di pellegrinaggio religioso e gli itinerari ferroviari trans-appenninici per offrire un’esperienza di viaggio completa, che deve essere promossa e conosciuta.

Questo tipo di offerta va, poi, integrata e messa a sistema con tutte le eccellenze già presenti nel nostro territorio della piana pistoiese, della collina e della montagna».

Pistoia crocevia di cammini: arte, natura, cultura e tradizioni è dunque il tema proposto a Rimini e che abbraccia una serie di eventi che vanno dall’Anno Iacobeo alla Porrettana Express. Ciò che li lega è l’idea che intraprendere un cammino non è solo un’esperienza fisica, ma anche un modo intelligente e rispettoso dell’ambiente per entrare “in punta di piedi” nella cultura e nelle tradizioni delle città e dei borghi che si incontrano lungo la strada, un modo nuovo di visitare i territori, con gesti e rituali centenari.

Lo stand concepito da Toscana Promozione Turistica (padiglione 5 stand 075-068) è l’archetipo di una città ideale che ospita espositori e buyer in uno spazio in cui non esistono un fronte e un retro né un affaccio preferenziale, ma che invita a percorsi circolari, fluidi, in continuità con i corridoi della fiera, il tutto in un ambiente perfettamente organizzato per rispettare le regole in materia di sicurezza e distanziamento.

L’assessore al turismo Alessandro Sabella, insieme ai rappresentanti degli altri 4 ambiti, presenterà il proprio intervento mercoledì 14 ottobre nella Sala Noce, alle 14.

[comune di pistoia]