tutti al mare. A MOSTRAR LE CHIAPPE CHIARE. IL “GIRELLO” DEL SINDACO BENESPERI SI È ROTTO, L’AMMINISTRAZIONE DI CENTRODESTRA BOCCHEGGIA. E… SARÀ SUBITO SERA?

Pèntiti Nerozzi. E ora che hai votato l’utilizzo dei fondi europei, lèvagli, a codesti energumeni, il tuo appoggio. Non lo meritano e non lo hanno mai meritato: sono dei vili e basta. Sanno solo colpire alla schiena

L’amministrazione comunale di Agrùmia è fluida come l’idea dei generi di Elly Schlein

BUONO SCAPPA, INDI PEDRITO

PIANGE E STRILLA INDISPETTITO

Benesperi & Ciottoli, andatevene a casa. Andatevene a casa a corsa, mentre i piedi, per far prima, vi sbattono sulle chiappe del culo. Siete, sostanzialmente, due clown.

Non potete fare altro, dopo le figure di merda da Emilio Fede, che avete fatto ieri sera durante la seduta del consiglio comunale in cui avete preso pesci in faccia da tutti. Calci in culo da ognuno. Buono vi ha detto ciaone a modo suo: lui, laurea ad honorem in alta politica, starà fuori, ma starà dentro. Più o meno come il marito all’inizio della luna di miele – anche se qui la luna è… di fiele da sempre.

State in piedi, voi due incapaci gestori di Agliana, come due malati terminali sotto accanimento terapeutico: l’unica soluzione – che sarebbe venuta naturale e doverosa se non foste stati difesi e coccolati dalla procura di Pistoia e dal giudice Luca Gaspari – sarebbe stata quella di uno spegnimento naturale del vostro mandato appena 6 mesi dopo il vostro insediamento. Semplicemente staccando le spine per impedirvi di nuocere.