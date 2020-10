“TUTTI INSIEME PER IL MONTE GENNAIO” E POSA DEFINITIVA DELLA CROCE

Ritrovo domenica 11 ottobre alle ore 8:30 al Rifugio di Porta Franca. Iniziativa curata dalle sezioni Cai Pistoia e Maresca Montagna Pistoiese

APPENNINO PISTOIESE. “Tutti insieme per il Monte Gennaio” è l’iniziativa delle sezioni Cai di Pistoia e Maresca Montagna Pistoiese per la sistemazione definitiva della Croce sulla cima dell’Uccelliera.

La piccola croce in ferro, lo ricordiamo, fu oggetto di un atto vandalico lo scorso agosto, quando mani ignote e irresponsabili la sradicarono e la gettarono lungo le scoscese pendici del monte.

Venne ritrovata, il 26 di agosto, dal Cai di Maresca e ricollocata provvisoriamente sul monte.

Il Monte Gennaio è la cima più alta del rilievo montuoso denominato Uccelliera, un tozzo e brullo poggio, dell’Appennino Pistoiese, sullo spartiacque tra il Tirreno e l’Adriatico, con ad est la Valle della Verdiana e ad ovest quella del Silla.

Qui si trova il Rifugio di Porta Franca gestito dal Cai di Pistoia, da cui soci e simpatizzanti del Cai si metteranno in marcia per salire sul monte, trasportando i materiali per realizzare la nuova base della croce su cui verrà sistemata anche una targa ricordo.

Fermata d’obbligo, prima di raggiungere la vetta, alla conosciutissima fonte dell’Uccelliera, meta degli escursionisti per riempire le borracce.

Il Monte Gennaio si raggiunge facilmente da:

Gavinana, passando dal Piano di Pratorsi

Maresca, raggiungendo la Casetta dei Pulledrari e proseguendo per il Rifugio del Montanaro

Orsigna salendo al Rifugio di Porta Franca

Programma:

Ritrovo alle ore 8:30 al Rifugio di Portafranca

Benedizione e rientro al rifugio per il rinfresco offerto ai partecipanti

