BUGGIANO. L’Officina delle possibilità MahBoh di Buggiano, con il laboratorio artistico “Art Lab” organizza, dal 28 novembre all’11 dicembre, presso lo spazio espositivo del’Ipercoop la Coop Fi di Massa e Cozzile, una mostra di pittura di artisti dilettanti.

Il titolo è “Tutti pazzi per l’arte”, che è un omaggio a tutte quelle persone che soffrono del disagio mentale e che trovano in questa espressione un modo per combattere e mitigare la propria patologia sia sul piano della possibilità di libera espressività individuale sia sul piano della socializzazione.

Si tratta di un centinaio di opere con stili diversi e soggetti variegati frutto del lavoro di questo gruppo prolifico maturato in due anni di attività presso il MahBoh, struttura sociale dell’Asl Toscana Centro .

“Con questa mostra – affermano le organizzatrici – si è cercato di dare voce e visibilità a tutti coloro che spesso vivono nell’ombra e negli angoli della società, afflitti dallo stigma della patologia mentale che purtroppo non lascia molti spazi di esternazione e di inserimento nella realtà di tutti i giorni”.

L’evento ha anche lo scopo di sensibilizzare la popolazione sui problemi del disagio mentale, che è in continuo aumento per tutte le fasce di età mentre i servizi sono sempre più scarsi e carenti. Il benessere psicofisico è un bene prezioso per tutti.

Le persone che attraversano, o hanno attraversato l’esperienza della sofferenza mentale e i familiari sono, molto spesso, vittime di pregiudizi e isolamento, che influiscono sulla vita di tutti i giorni e specialmente sul lavoro e sul benessere in generale.

Non ci sono investimenti adeguati alle esigenze e questo crea disparità di trattamento rispetto ad altre patologie. Molte persone così, sperimentano sulla propria pelle cosa significhi lo stigma e la discriminazione sociale.

Il Covid-19 ha aumentato il numero di persone che soffrono di disturbi dell’umore, in particolare ansia, depressione, paure e stress. Inoltre il distanziamento fisico ha aggravato la situazione e tanti sono stati vittima dell’isolamento sociale già in atto.

Alla mostra saranno presenti utenti e operatori con uno stand dove sarà possibile trovare pubblicazioni a riguardo e ricevere informazioni .

La mostra “Tutti pazzi per l’Arte” vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche del disagio mentale. È attraverso la conoscenza che si abbatte il pregiudizio.

Inoltre, favorire il benessere psico-fisico attraverso l’arte è stato dimostrato influisce positivamente sul cervello e l’umore e quindi sulla qualità di vita di tutti e nel caso specifico di chi soffre di disturbi mentali.

Collaborano alla manifestazione l’OdV Rosa Spina , l’ Azienda Usl Toscana Centro , il servizio di salute mentale della Valdinievole, L’OdV Albatros e tutto il gruppo MahBoh di Buggiano .

Per info: 335-1215418- 3476998400

[riccomini — rosa spina/mahboh]