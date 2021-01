TUTTO ESAURITO PER LA VISITA A VILLA LA MAGIA

La prossima data utile per le prenotazioni è venerdì 5 febbraio

QUARRATA. Sono già tutte esaurite le prenotazioni per la visita di domani, venerdì 29 gennaio, alla Villa Medicea La Magia. Dopo il successo della prima giornata, venerdì 22 gennaio, per la seconda apertura della dimora medicea i biglietti sono già stati tutti prenotati. La scorsa settimana l’Amministrazione ha deciso di riaprire alle visite la Villa, cogliendo la possibilità offerta dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aprire i musei e i luoghi di cultura nei giorni feriali. La scelta è stata quindi quella di proporre le visite di venerdì pomeriggio, invece che di domenica, come accadeva di solito.

“É stata una sperimentazione – commenta il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – perché non abbiamo mai proposto visite alla Villa nei giorni feriali e, di conseguenza, non sapevamo come poteva essere accolta la novità dalle persone. D’altra parte non volevamo farci sfuggire l’occasione offerta dal nuovo Dpcm di riaprire la nostra Villa, patrimonio Unesco.

Mi pare che i fatti abbiamo confermato la bontà di questa scelta, sorprendendoci con un buon numero di visitatori, peraltro provenienti non solo dall’area pistoiese e pratese, ma anche da Lucca, Firenze e Pisa. Di questo successo devo ringraziare gli uffici che sono stati in grado di riaprire la Villa appena se ne è presentata la possibilità. Proseguiremo in questa direzione avendo sempre la massima accortezza sul rispetto di tutte le norme anti-covid”.

La visita guidata alla Villa inizia ogni venerdì alle 16.00 e può svolgersi soltanto su prenotazione. La prossima data utile per la visita sarà quindi il 5 febbraio. Vista l’eccezionalità del momento e la novità dell’apertura feriale (solitamente la Villa è aperta alle visite solo la domenica) viene proposto un biglietto di ingresso ridotto di soli 5 euro.

Le modalità di svolgimento della visita sono quelle già consolidate durante l’estate, con un massimo di 15 visitatori alla volta e un particolare itinerario che comprende la visita sia del parco, con la sua collezione di arte contemporanea “Lo Spirito del Luogo”, sia dei locali interni della Villa, nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento.

Informazioni e prenotazioni.

Biblioteca G. Michelucci: telefono: 0573 774500; email: info@villalamagia.com.

Associazione Keras: telefono cellulare: 347 3437462; indirizzo email: info@keras.it.

Villa Medicea La Magia: via Vecchia Fiorentina I Tronco, 63 – Quarrata (Pt)

[comune di quarrata]