TUTTO PRONTO PER LA BICICLETTATA DELLA SALUTE

PISTOIA. Ci siamo. Tutto è pronto per l’evento più atteso in città. Prenderà il via, infatti, domenica 12 settembre, dall’Auditorium provinciale di Pistoia, la 15ª Biciclettata della Salute, evento organizzato dall’A.S.C.D. Silvano Fedi con la collaborazione del Gruppo “Quelli del Cofax 1984” e il Gruppo Motociclisti Pistoiese-Scorte Tecniche, con il patrocinio del Comune di Pistoia, della Provincia di Pistoia del Coni e della Uisp provinciali.

La Biciclettata della Salute deve rappresentare rinascita e spensieratezza e nello stesso tempo risparmio e sobrietà. Per questo il Comitato Organizzatore ha deciso di distribuire pettorali e magliette ancora confezionate e non utilizzate nell’edizione della Biciclettata 2019, annullata causa maltempo. Il 2020 andata come è andata…..

Il ritrovo dei partecipanti è fissato dalle 8,30; il via verrà dato alle ore 10,00 e l’arrivo è previsto alle ore 12,00 circa, dopo una pedalata in città di circa 7 Km, assistita anche dalla Misericordia di Gello.

Le iscrizioni apriranno (sempre presso l’Auditorium Provinciale di Pistoia di via Panconi) sabato 11 settembre 2021 alle ore 10,00 e chiuderanno alle ore 19,00. Riapriranno Domenica 12 settembre 2021 e chiuderanno mezz’ora prima della partenza o, in precedenza, ad esaurimento dei pettorali disponibili.

Beneficiari delle quote di iscrizione, ad offerta libera, interamente devolute in beneficienza, quest’anno saranno la Fondazione M.A.I.C. Onlus (partner storico della manifestazione) e la Fondazione Radioterapia Oncologica Onlus.

All’arrivo verranno premiate le prime 3 (tre) maschere più stravaganti e belle (decretate da una giuria esterna) di ciascuna delle seguenti 4 categorie:

-Maschere di gruppo: assegna il 13° Memorial GIORGIO BELLUOMINI (COFAX)”;

-Maschere Singole: assegna il “13° Memorial MARIO MENICACCI (MARIONE)”;

-Maschere Under 14: assegna il 2° Trofeo SILVANO FEDI;

-Maschere Sportive: “ 1° Memorial ROBERTO MALTINTI”.

In ricordo di “Fulvio e Norma Ballati”, sempre all’arrivo, verranno sorteggiate, infine, due biciclette offerte dal Presidente del Comitato Organizzatore e dell’A.S.C.D. Silvano Fedi, abbinate al numero di pettorale indossato.

Per le note restrizioni non sarà possibile organizzare il tradizionale ristoro finale a base di porchetta dedicato agli amici Sauro Trinci (“Saurino”) e Osvaldo Nencini.

Per questa 15^ edizione, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, è stato realizzato un libro che racconta la storia della Biciclettata della Salute, con aneddoti, resoconti e tante fotografie, dove in molti si potranno ritrovare. Il libro che verrà presentato venerdì 10 settembre, sul palco presente presso il “Bar Montuliveto”, non sarà in vendita, ma si potrà reperire con un’offerta, che confluirà nella beneficienza 2021, direttamente al tavolo delle iscrizioni l’11 e il 12 settembre, oppure prenotandolo – fino ad esaurimento delle copie – all’email biciclettatadellasalute@g.mail.com

Sarebbe un successo riuscire ad aumentare la cifra totale raccolta di 87.613,88, già devoluta in beneficienza, raggiungendo i 100 mila euro.

