TUTTO PRONTO PER L’ESERCITAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ESTERNA DELLA TOSCOCHIMICA

Saranno sperimentati i messaggi IT-alert

PRATO. Il 27 settembre 2022 il Prefetto di Prato ha approvato l’aggiornamento del Piano di Emergenza Esterna della società Toscochimica S.p.A., ditta a rischio di incidente rilevante, avente sede a Prato in Via Ettore Strobino n. 54/56. Il documento organizza la risposta di protezione civile e di tutela ambientale per mitigare i danni di un eventuale incidente rilevante all’interno della ditta, che possa comportare, al di fuori del perimetro dell’impianto, rischi per la salute umana, per l’ambiente e per i beni previsti negli scenari di riferimento.

Gli scenari collegati al rischio industriale impongono, per la peculiarità degli interventi, competenze tecniche specifiche e un quadro di azioni che competono in via esclusiva ai reparti specializzati dei Vigili del Fuoco (nuclei, NBCR, acronimo di NUCLEARE – BIOLOGICO – CHIMICO – RADIOLOGICO), trattandosi di fenomeni che provocano situazioni di danno di natura ambientale e tossicologica.

In particolare, il coordinamento è di competenza dal Prefetto quale responsabile provinciale della protezione civile attraverso il Centro Coordinamento Soccorsi, mentre la Direzione tecnica degli interventi viene affidata al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco.

La particolare delicatezza delle operazioni previste per fronteggiare i rischi industriali rende necessaria una verifica e una sperimentazione sul campo attraverso simulazioni che consentono di testare l’efficacia delle misure previste e la capacità di risposta nei tempi debiti delle Forze tecniche in campo.

È stata, quindi, condivisa da tutti gli Enti o Uffici interessati dalla Pianificazione della Toscochimica (Provincia di Prato, Comune di Prato, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana, Polizia Municipale di Prato, 118 di Prato-Firenze, Azienda USL Toscana Centro, Arpat) l’opportunità programmare per martedì 23 gennaio 2024 alle ore 14.30 un’esercitazione su scala reale per testare il modello di intervento e misurare l’efficacia delle procedure contenute nella Pianificazione in argomento.

Ulteriore e non meno importante obiettivo dell’esercitazione è la sensibilizzazione dei cittadini sui temi di protezione civile per un approccio consapevole al territorio e l’informazione delle persone residenti nelle aree circostanti l’industria affinché acquisiscano conoscenza sui comportamenti corretti da assumere in caso di emergenza.

Con l’occasione sarà anche inaugurata la Sala Operativa Provinciale Integrata di Protezione Civile, attivata presso la sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in Via Paronese 100, a seguito della sottoscrizione il 19 ottobre scorso del Protocollo di Intesa tra questa Prefettura, il predetto Comando e la Provincia di Prato.

L’esercitazione, pianificata a seguito di una serie di riunioni organizzative tenute in Prefettura, simulerà la formazione di una nube di vapori tossici .

Così come previsto nel Piano di emergenza, tutti gli Enti coinvolti attiveranno la propria procedura operativa.

In particolare, sotto il profilo dell’ impatto sulla cittadinanza locale, il modello di intervento in caso di emergenza prevede che il gestore della Toscochimica metta in atto le tutte procedure operative, attivando anche il sistema di allarme attraverso il segnale acustico udibile sia all’interno che all’esterno dello stabilimento.

Al fine di consentire l’espletamento delle operazioni tecniche di soccorso e di intervento, le Forze di Polizia poi dovranno cinturare l’area di rischio, attraverso la chiusura degli accessi stradali all’Azienda presso i seguenti varchi:

V. Enrico Berlinguer/Via Bruges

V. Enrico Berliguer/V. Tods

V. Enrico Berliguer/V. Cheminits

V. Enrico Berliguer/ V. Tourcoing

V. Enrico Berliguer/V. Nea Ionia

V delle Fonti (sottopasso V. Aldo Moro)

V. dei Confini/V. Nottingham

V. dei Confini / V. Terrassa

V. dei Confini /Via Guimaraes

V. dei Confini / V. San Leonardo da Porto Maurizio

V. Cheminits / V. Viaccia a Mezzana

L’evento, inoltre, in raccordo con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio e con la Direzione Protezione Civile e Difesa del Suolo della Regione Toscana, consentirà di sperimentare il nuovo sistema di allarme pubblico, IT-alert, per la prima volta in Toscana nel caso del rischio industriale, per l’informazione diretta alla popolazione attraverso la diramazione di messaggi utili ai telefoni cellulari presenti nell’area interessata dall’emergenza.

Il messaggio sarà ricevuto da qualsiasi cellullare che si troverà nel raggio di 2 Km rispetto alla Toscochimica e riporterà la dicitura “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST).

I cittadini non dovranno fare nessuna azione, tuttavia cliccando sul link https://www.it-alert.it/it/ potranno conoscere maggiori dettagli sulla sperimentazione.

Si ricorda che, trattandosi di un messaggio con tecnologia broadcast, sui dispositivi non verrà installata nessuna applicazione e che nessun dato personale verrà trattato.

Il messaggio di test raggiungerà anche i cittadini del Comune di Campi nelle aree più vicine all’azienda e chiunque si trovi a transitare nell’area oggetto di test.

Sul sito della Prefettura https://www.prefettura.it/prato/multidip/index.htm e del Comune di Prato saranno sempre consultabili le strade di Prato coinvolte dall’esercitazione ed il testo preciso del messaggio di allarme pubblico IT alert.

L’esercitazione terminerà alle ore 18.00.

[prefettura di prato]