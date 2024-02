U17 ECCELLENZA: IL PROGETTO DRAGONS-ETRUSCA È CAMPIONE REGIONALE, ORA L’INTERZONA SOGNANDO LE FINALI

L’ultimo accesso all’interzona risale al 2005: c’era un certo Milo Staino. Nell’ultima gara, battuto un ostico – e favorito – Don Bosco Livorno. Dragons-Etrusca è adesso tra le 48 migliori squadre U17 d’Italia.

PRATO. Anche Prato, dopo quasi venti anni, è tra le migliori 48 squadre U17 d’Italia accedendo all’interzona; per la prima volta nella storia pratese, invece, è campione regionale. Un traguardo straordinario conquistato grazie al programma sportivo condiviso tra Pallacanestro Prato Dragons ed Etrusca Basket San Miniato. Tutto questo è stato possibile lavorando congiuntamente sui migliori prospetti della categoria impegnati con le proprie prime squadre in Serie B e Serie C, sotto lo sguardo vigile dei rispettivi allenatori Marco Pinelli e Gabriele Martelloni.

Adesso, Dragons-Etrusca giocherà nel girone D con avversari Unibasket Lanciano, Fonte Roma Basket, Basket Jesi Academy, Hsc Roma, Pino Basket Firenze. Le finali sono un sogno, in casa Dragons c’è aria di festa per un obiettivo che mancava da tempo e che certifica i progressi del sistema-Dragons che si fonda sui giovani prospetti.

[lorenzo somigli]