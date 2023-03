ucap. IN CONCESSIONE IL VIVAIO PRATOGRANDE

Le domande per la presentazione delle offerte devono essere presentate entro il 28 aprile

PISTOIA. L’Unione dei comuni montani dell’Appennino Pistoiese ha pubblicato sul proprio sito internet www.ucap.it un avviso pubblico per l’assegnazione in regime di concessione amministrativa ex Legge Regionale 39/00 di beni appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale costituenti il Vivaio Pratogrande ubicato in località Le Grazie nel comune di Pistoia.

Il complesso risulta costituito da circa 2 ettari di terreni recintati di forma trapezoide su cui insistono. un fabbricato adibito ad abitazione ed uffici, alcuni magazzini e un lago per l’irrigazione.

Una parte dei terreni è coperta da serre che necessitano interventi di sistemazione e ripristino.

Possono partecipare al bando persone fisiche e giuridiche esercenti attività imprenditoriale in ambito agricolo.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il 28 aprile 2023 alle ore 12.

I soggetti interessati alla presentazione delle offerte devono eseguire, pena la non ammissibilità dell’offerta stessa, un sopralluogo preliminare ai beni oggetto della concessione con sottoscrizione di un apposito verbale.

In merito a tutti gli ulteriori dettagli circa la descrizione dei beni e le modalità di partecipazione e di esecuzione del sopralluogo si rimanda all’Avviso Pubblico reperibile sul sito internet dell’Unione.

