UFFICI PERMESSI PER ZTL, SETTORI E DISABILI: AMPLIATI GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Gli interessati devono prenotare un appuntamento. In dettaglio giorni e orari disponibili

PISTOIA. Sono stati ampliati gli orari di apertura al pubblico per la richiesta e il rinnovo dei permessi Ztl, settori e disabili. Sono infatti entrate in vigore alcune modifiche messe a punto per migliorare la qualità delle prestazioni e rispondere alle esigenze degli utenti.

Rilascio e Rinnovo permessi Ztl e settori. È necessario recarsi all’Ufficio Sostare a Pistoia in piazza Belvedere 9 (nei locali della ex circoscrizione 3) aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 15 alle 17, email ztl@comune.pistoia.it. Prima di recarsi nell’ufficio, gli interessati devono prenotare un appuntamento telefonando allo 0573 371981 nei giorni di lunedì e venerdì dalle 9 alle 12, mercoledì dalle 14 alle 17. Fuori dagli orari previsti è possibile lasciare un messaggio alla segreteria telefonica indicando un numero di telefono per essere ricontattati.

Rilascio e rinnovo permessi disabili. Il ricevimento al pubblico è al Comando della Polizia Municipale di via Pertini nei giorni di lunedì e venerdì dalle 15 alle 18, mercoledì dalle 9 alle 12. È possibile scrivere un’email a contrassegnih@comune.pistoia.it . Prima di recarsi in via Pertini è necessario prendere un appuntamento chiamando lo 0573 371991 il martedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 18. Fuori dagli orari previsti è possibile lasciare un messaggio alla segreteria telefonica indicando un numero di telefono per essere ricontattati.

Per la richiesta di occupazione del suolo pubblico a favore di Onlus e per la propaganda politica è possibile inviare la richiesta all’email occupazionepropaganda@comune.pistoia.it .

